Tom Brady teilt rührenden Thanksgiving-Post für seine Kids

Tom Brady (47) hat seinen Kindern zu Thanksgiving einen besonderen Gruß zukommen lassen. Obwohl der ehemalige NFL-Star die Feiertage arbeitend verbrachte – nach seinem Rücktritt hat er einen Zehnjahresvertrag als Kommentator bei FOX unterschrieben – nahm er sich die Zeit, um seine Dankbarkeit auszudrücken. Auf Instagram postete Tom ein Foto seiner drei Kinder in seiner Story. Begleitet wurde der Schnappschuss von den Worten: "Dankbar für dieses Team. Happy Thanksgiving."

Seit seiner Trennung von Gisele Bündchen (44) im Jahr 2022 spricht Tom offen über die Herausforderungen des Elternseins. Jack (17), dessen Mutter Bridget Moynahan (53) ist, wird von Tom genauso liebevoll umsorgt wie seine anderen beiden Kinder mit Gisele, Benjamin (14) und Vivian (11). Trotz der räumlichen und beruflichen Trennung von ihrer Mutter bleibt das Verhältnis zu den Kindern eng. Gisele erwartet indessen Nachwuchs mit ihrem Freund Joaquim Valente (35), was der Patchwork-Konstellation eine neue Dimension hinzufügt.

Tom und Gisele heirateten 2009 und galten lange als eines der Traumpaare Hollywoods. Nach der Trennung legen beide großen Wert darauf, ihren Kindern ein stabiles Umfeld zu bieten. Tom verbringt trotz seiner neuen Aufgaben bei FOX so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern. Tochter Vivian teilt seine Begeisterung für Sport und begleitet ihn oft zu Veranstaltungen. Sohn Jack, der demnächst seinen Schulabschluss macht, folgt in die Fußstapfen seines Vaters und spielt erfolgreich Football an der Highschool.

Getty Images Tom Brady, Sportler

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder in Paris

