Alabama Barker äußert sich zu angeblichem Klinikaufenthalt

Alabama Luella Barker (19), die Tochter von Travis Barker (49) und Shanna Moakler (49), musste sich jüngst mit Gerüchten auseinandersetzen, sie sei aufgrund von Nikotinentzug in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Auf Instagram stellte die 19-Jährige nun klar: "Ich war weder diesen noch letzten Monat im Krankenhaus. Die Situation liegt schon eine Weile zurück." Laut Alabama habe sie damals nur wenige Stunden in der Klinik verbracht, wo sie mit einem Nikotinpflaster und einem Inhalator wieder entlassen worden sei. Alabama appellierte an ihre Fans, keine falschen Gerüchte zu verbreiten und stattdessen nach vorn zu schauen. Auf das Thema Vaping ging sie in ihrem Statement nicht ein.

Ende Dezember hatte TMZ über einen Vorfall berichtet, bei dem Alabama angeblich einen Rettungsdienst alarmiert hatte und in ein Krankenhaus in der Region Los Angeles gebracht worden war. Das Blatt behauptete damals, dass der 19-Jährigen geraten worden sei, mit dem Rauchen von E-Zigaretten aufzuhören – was sie prompt getan habe. Daraufhin habe sie jedoch unter Nebenwirkungen wie Panik und Unwohlsein gelitten, weshalb sie dem Nachrichtenportal zufolge den Notruf gewählt habe.

Die Spekulationen kamen kurz nach ihrem Geburtstag am 24. Dezember auf, den sie aufgrund einer schweren Grippe kaum genießen konnte, wie sie auf TikTok verriet. Dennoch sahnte sie ordentlich ab: Auf der Plattform zeigte sie ihre beeindruckende Ausbeute an teuren Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken, darunter luxuriöse Accessoires von Marken wie Prada, Chanel und Hermès. Besonders freute sie sich über ein traditionelles Präsent ihres Vaters: ihr drittes Cartier-Love-Armband. Insgesamt sollen die Geschenke einen Wert von rund 77.000 Euro gehabt haben.

Getty Images Alabama Barker im Juni 2024

Getty Images Alabama und Travis Barker im September 2022

