Kourtney Kardashian zeigt seltenes Stillfoto mit Sohn Rocky

Kourtney Kardashian (46) hält das Leben ihres jüngsten Sohnes Rocky Thirteen (1) weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auf Instagram teilt die vierfache Mama nun aber ein selten intimes Foto, auf dem sie – nur in Unterwäsche bekleidet – mit ihrem Baby kuschelt. Ein weiterer Schnappschuss zeigt sie sogar beim Stillen des kleinen Jungen. Rockys Gesicht verbirgt sie aber weiterhin ganz bewusst.

Die Fans der 46-Jährigen sind begeistert von diesem Einblick und schwärmen in der Kommentarspalte, was das Zeug hält. "Süßeste Mama und Sohn", "so süß" und "es gibt nichts Besseres", schreiben einige Nutzer, während eine andere die abgebildete Situation als "kostbarsten Moment" bezeichnet. Auch die Kardashian-Schwester hält sehr viel vom Stillen und der Mutter-Kind-Bindung, die daraus entsteht – daraus macht sie auch in der Reality-TV-Show The Kardashians kein Geheimnis. In einer vergangenen Episode verriet sie bereits, dass sie vorhabe, Rocky "mindestens noch ein Jahr" mit Muttermilch zu versorgen.

Der kleine Rocky ist das erste gemeinsame Kind von Kourtney und ihrem Ehemann Travis Barker (49). Die Unternehmerin und der Schlagzeuger von Blink182 gaben sich im Jahr 2022 das Jawort. Zuvor war die Schwester von Kim Kardashian (44) neun Jahre lang mit Scott Disick (41) liiert. Aus dieser Beziehung stammen ihre älteren Kinder Mason Disick (15), Penelope Disick (12) und Reign Disick (10). Gemeinsam mit Travis und seinen Kids Alabama Barker (19) und Landon Barker sind sie heute eine glückliche Patchwork-Familie, wobei die beiden US-Amerikaner sich gut vorstellen können, ihre Familie um noch ein Mitglied zu erweitern.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky, April 2025

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Rocky, März 2025

