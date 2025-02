Alabama Barker wirft Bhad Bhabie vor, ihre Frise zu kopieren

Die Fehde zwischen Rapperin Bhad Bhabie, mit bürgerlichem Namen Danielle Bregoli (21), und Alabama Luella Barker (19) heizt sich weiter auf. Kürzlich teilte Bhad Bhabie auf Instagram ein Video, in dem sie mit platinblonder Perücke und Pyjama zu ihrem neuen Song "Ms. Whitman" performt – ein Angriff auf Alabama, der genau dieser Look als Markenzeichen nachgesagt wird. Alabama reagierte in ihrer eigenen Story prompt: "Nachahmung ist die beste Form der Schmeichelei", und spielte damit darauf an, dass die Rapperin ihren Look kopiert haben könnte.

Die Fehde zwischen den beiden reicht weit zurück. Im vergangenen Dezember hatte Bhad Bhabie Alabama beschuldigt, ihr ihren damals noch aktuellen Freund Le Vaughn ausgespannt zu haben. Alabama bestritt das vehement und erklärte öffentlich, keinerlei Interesse an Le Vaughn gehabt zu haben. Im Gegenteil, sie habe ihm mehrmals aus dem Weg gehen wollen, da er sie weiterhin kontaktiert und sogar erfolglos um eine Beziehung gebeten habe. Für weiteren Zündstoff sorgten Bhad Bhabies Vorwürfe, die Tochter von Travis Barker (49) hätte eine Affäre mit Rapper Tyga (35) gehabt – was von Alabama ebenfalls abgestritten wurde. Während die beiden sich auf Instagram gegenseitig beschuldigten, gab es von Le Vaughn nur wenige öffentliche Statements.

Abseits ihrer aktuellen Fehde teilen die beiden Frauen auf Social Media auch andere Inhalte. Alabama, die durch ihren berühmten Vater und ihre Stiefmutter Kourtney Kardashian (45) im Rampenlicht steht, begeistert ihre Fans mit Einblicken in ihr glamouröses Leben. Bhad Bhabie, die als Teenager durch den TV-Skandal "Cash me outside" bekannt wurde, hat sich einen Namen als Musikerin gemacht und ist Mutter einer kleinen Tochter. Trotz privater und gesundheitlicher Herausforderungen, darunter eine Krebserkrankung, bleibt die Rapperin kontrovers wie eh und je.

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, Februar 2025

Getty Images Alabama Barker im Juni 2024

