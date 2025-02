"Cash me Ousside"-Danielle fordert Alabama Barker heraus

Zwischen Danielle Bregoli (21), alias Bhad Bhabie, und Alabama Barker (19) ist ein Streit eskaliert, der auf TikTok seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Der Konflikt dreht sich um ihren Ex-Freund Le Vaughn, mit dem die Tochter von Travis Barker (49) ebenfalls eine Beziehung gehabt haben soll. Über die sozialen Medien lud sie Alabama öffentlich zu einer Auseinandersetzung am The Commons at Calabasas, dem auch bei Touristen beliebten Einkaufs- und Unterhaltungskomplex der kalifornischen Stadt, ein. Dies geschah nur wenige Tage, nachdem Alabama mit einem Diss-Track mit dem Titel "Cry Bhabie" gegen die Rapperin ausgeteilt und dabei selbst Gewalt angedroht hatte.

Die Spannungen wurden durch gegenseitige Anschuldigungen weiter angeheizt. Die 21-Jährige behauptet, Textnachrichten zu besitzen, die belegen sollen, dass Alabama bereits im Juni 2024 in ihre Beziehung mit Le Vaughn eingegriffen habe – und das mit vollem Wissen über deren Beziehungsstatus. Alabama hingegen kontert mit eigenen "Beweisen" und veröffentlichte TikTok-Aufnahmen. In diesen behauptet sie, Danielle wolle sich nur aus strategischen Gründen wieder mit ihr versöhnen, um Le Vaughn zu täuschen. Gleichzeitig nennt sie ihre ehemalige Freundin eine "verzweifelte Verliererin". Auch in Danielles jüngstem Diss-Track "Over Cooked" wird Alabama heftig attackiert, unter anderem mit Behauptungen, sie habe Affären mit Soulja Boy (34) und Tyga (35) unterhalten. Dies sind Vorwürfe, die Alabama unkommentiert ließ.

Danielle und Alabama galten lange als enge Freundinnen – wobei die Rapperin die Tochter von Travis Barker sogar als eine kleine Schwester betrachtete. Doch aus der innigen Verbindung ist mittlerweile offener Hass geworden. Alabama hat in den vergangenen Jahren durch ihre sozialen Medien und ihren prominenten Familienhintergrund immer mehr Aufmerksamkeit erhalten. Travis, bekannt als Schlagzeuger der Band Blink-182, äußerte sich bislang nicht zu dem Streit, während die Fans auf TikTok die hitzige Auseinandersetzung zwischen den beiden jungen Frauen beobachten.

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, ihre Tochter und Le Vaughn, September 2024

Getty Images Alabama und Travis Barker im September 2022

