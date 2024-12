Travis Barkers Tochter Alabama wegen Nikotinentzug in Klinik

Alabama Barker (19) erlebte wohl einen kleinen medizinischen Schrecken. Der Tochter von Travis Barker (49) und seiner Ex-Frau Shanna Moakler (49), die derzeit an ihrer Rap-Karriere arbeitet, soll geraten worden sein, mit dem gelegentlichen Rauchen von E-Zigaretten aufzuhören. Wie TMZ berichtet, führte dies dazu, dass sie wegen Panik und Unwohlseins den Notruf wählte und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Quellen zufolge soll sie vor Ort von Ärzten untersucht worden sein, die einen Nikotinentzug diagnostizierten – und den Promispross darauf hinwiesen, dass dies bei einem kalten Entzug leicht passieren kann.

Laut dem US-amerikanischen Blatt soll dies noch vor Weihnachten und ihrem Geburtstag am 24. Dezember passiert sein. Die 19-Jährige konnte die Feiertage also trotzdem in vollen Zügen genießen – und gewährte ihren Followern kürzlich einen Blick auf ihre luxuriösen Geschenke. In einem Video auf TikTok präsentierte Alabama Präsente im Wert von rund 77.000 Euro, darunter diverse Designerstücke wie eine Hermès Birkin Bag, eine strassbesetzte Balenciaga-Tasche sowie ein neues Cartier-Love-Armband. "Ich bin so dankbar für alle Geschenke und wollte sie mit euch teilen", schwärmte sie stolz.

Alabama ist die jüngste Tochter des Blink-182-Drummers. Aus seiner Ehe mit Shanna stammt außerdem sein Sohn Landon Barker (21) – aber auch das erste Kind seiner Ex-Frau, Atiana De La Hoya (25), betrachtet Travis wie sein eigenes. Mittlerweile ist der 49-Jährige mit Kourtney Kardashian (45) verheiratet und die beiden wurden im November vergangenen Jahres Eltern ihres Sohnes Rocky. Der TV-Star bringt ebenfalls Kinder mit in die Patchwork-Familie: Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (41) bekam die Tochter von Kris Jenner (69) ihre Kids Mason (15), Penelope (12) und Reign (10). Allem Anschein nach versteht sich die riesige Familie aber super – und beweist das auch immer wieder im Netz.

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Barker im Oktober 2024

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Familie, Dezember 2024

