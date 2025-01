Mike Cees rechnet mit Freunden und Staatsanwaltschaft ab

Mike Cees wurde nach rund zwei Monaten Haft kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres aus dem Gefängnis entlassen. Während seiner Zeit hinter Gittern haben sich viele Wegbegleiter des Realitystars, allen voran seine Ex Delia Grösch, öffentlich negativ über ihn geäußert. Pünktlich zum neuen Jahr startet Mike nun seinen Rachefeldzug und rechnet mit seinem Umfeld in seiner Instagram-Story ab. Dabei erwähnt er die Personen, die ihm schaden wollten, sogar namentlich und kündigt Konsequenzen an. Auf einen Mann namens Hotte, der Mikes Daten veröffentlicht haben soll, hat es der Prominent getrennt-Star besonders abgesehen. Ihm widmet er gleich mehrere Storyslides und droht: "Rumänien schützt dich nicht, wo du dich vor den deutschen Behörden versteckst."

Auch zwei ehemals engen Freunden liest er die Leviten. Sein geglaubter Freund Tom sei in Mikes Augen nicht loyal gewesen, da er in seiner Zeit hinter Gittern den Kontakt zu seiner Ex Delia gesucht habe. Und nicht nur das: Tom soll Delia vertrauliche Informationen weitergegeben haben, um sie "ins Bett zu kriegen". Sein langjähriger Freund Robertino soll ihm ebenfalls in den Rücken gefallen sein und habe seiner Verflossenen sogar einen ganzen Datenträger an Informationen über Mike zur Verfügung gestellt. Die Liste ist lang: Neben seinen Wegbegleitern hat Mike auch ein Hühnchen mit den Behörden zu rupfen. "An die JVA-Beamten, die Daten von mir nach außen gegeben haben: Eure Namen liegen mir vor. Was habt ihr euch dabei gedacht?", spricht er sie in seinem Statement im Netz direkt an. Auch die Staatsanwaltschaft Münchens bekommt ihr Fett weg: Dieser wirft er ebenfalls vor, nicht vertraulich mit seinen persönlichen Daten umgegangen zu sein.

Es scheint ganz so, als würde der Noch-Ehemann von Michelle Monballijn auch nach seiner prägenden Zeit hinter Gittern erst einmal nicht zur Ruhe kommen. Der Reality-TV-Star wurde im Oktober in München verhaftet, da er eine Geldstrafe von 4.000 Euro in einem Betrugsprozess von vor drei Jahren nicht zahlen wollte. Ersatzweise wurden ihm 80 Tage Knast aufgedrückt. Kurz vor Weihnachten wurde Mike aber nach nur 63 Tagen entlassen. "Als die Zellentür sich schloss, hatte ich eine Panikattacke und habe nur noch geheult. Das war Psychoterror, da nur so zu liegen, auf acht Quadratmetern", erinnerte sich der TV-Star an die Zeit in der JVA im Bild-Interview.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Mike Cees

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

