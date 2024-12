63 Tage: So hart war der Gefängnisaufenthalt für Mike Cees

Mike Cees saß zuletzt im Gefängnis: Der TV-Star wurde im Oktober verhaftet, nachdem er eine Geldstrafe aus einem Betrugsprozess nicht bezahlt hatte. Am Freitag wurde er im Rahmen einer Weihnachtsamnestie vorzeitig aus der Haft entlassen. Mit Bild spricht der Ex-Prominent getrennt-Teilnehmer nun über seine Zeit in der JVA. "Als die Zellentür sich schloss, hatte ich eine Panikattacke und habe nur noch geheult. Das war Psychoterror, da nur so zu liegen, auf acht Quadratmetern", gesteht er ehrlich und ergänzt: "Ich wurde auf mich selbst zurückgeworfen – und damit bin ich nicht klargekommen, ganz ohne Drogen und Alkohol." Vor seinem Haftantritt habe er regelmäßig Koks konsumiert: "Ich habe immer geschnupft, bis ich nichts mehr gefühlt habe. Irgendwas ist in mir abgestorben." Da sein Drogentest bei seiner Verhaftung positiv gewesen sei, habe er eine Drogenberatung bekommen und musste hinter Gittern einen kalten Entzug machen – im neuen Jahr wolle er zusätzlich in eine Entzugsklinik gehen.

Mit seinen Mitinsassen sei Mike sehr gut klargekommen, wie er in dem Interview weiter preisgibt – viele kannten den ehemaligen B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darsteller offenbar schon von einigen seiner TV-Auftritte. "Ich hatte da einen kleinen Fanklub, das hat mich selbst überrascht. Die kannten mich aus dem Fernsehen und haben gejubelt, als ich hereingekommen bin", behauptet Mike. Sein Bettnachbar habe zwar nicht zu seinen Bewunderern gehört, ihn aber sehr unterstützt: "Mein Zellengenosse Marco kannte mich vorher nicht, aber er hat mich da drin am Leben gehalten. Er meinte: 'Entweder, du fährst das nächste Mal richtig ein, oder du wirst jetzt endlich stabil.' Er hat recht."

Einen ersten Schritt in die richtige Richtung hat der TV-Macho offenbar auch schon gemacht: Nach seiner Entlassung entschuldigte er sich bei seiner Ex-Partnerin Michelle Monballijn, mit der er sich vor der Verhaftung einen Rosenkrieg geliefert hatte: "Als Erstes [...] entschuldige ich mich für sämtliche Aktionen, die ich gegenüber meiner noch Frau Michelle und den Kindern gemacht habe", zeigte er in seiner Instagram-Story Reue und betonte, dass er unreif, überfordert und unfair gewesen sei.

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn im September 2024

