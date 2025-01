Sarah Engels teilt Einblicke von ihrem Silvesterauftritt

Sarah Engels (32) performte an Silvester bei der "Celebrate at the Gate"-Party am Brandenburger Tor in Berlin. Um ihre Follower bei diesem einzigartigen Auftritt mitzunehmen, teilte die Sängerin einige Einblicke hinter die Kulissen ihrer großen Show auf ihrem Instagram-Profil. Bereits geschminkt, doch noch nicht in ihrem Bühnenoutfit, sprach sie lebhaft in die Kamera: "Leute, ich stehe vor dem Brandenburger Tor und ich bin so aufgeregt!" Voller Begeisterung fuhr sie fort: "Ich freue mich so wahnsinnig, dass ich diesen besonderen Moment mit euch zusammen habe und dass ich das Jahr 2024 mit euch verabschieden darf."

An der Seite der 32-Jährigen war ihr Mann Julian Engels (31). Der ehemalige Profifußballer unterstützte seine Partnerin die ganze Nacht und machte einige gemeinsame Schnappschüsse. Ein Foto zeigt Sarah, wie sie in eine orangefarbene Jacke eingewickelt auf einer Bank sitzend ein Schläfchen machte, während Julian müde in die Kamera blickte. Auf einem Video, das die DSDS-Bekanntheit auf ihrem Social-Media-Profil veröffentlichte, begleitet ihr Partner sie bis zur Bühne. "Schatz, ganz viel Spaß gleich! Du siehst richtig gut aus, hübsche Maus", motiviert Julian seine Ehefrau in dem Clip. Auf die Frage, ob er denn auch mitsingen würde, antwortete er scherzend: "Ich versuch's. Ich glaube, den Text kann ich."

Das Weihnachtsfest feierte das Paar im Gegensatz zu der aufregenden Silvesternacht ganz entspannt bei sich zu Hause. "An Heiligabend sind wir erst mal nur zu viert. Machen ganz in Ruhe Bescherung und alles sehr gemütlich", verriet Sarah in einer Fragerunde auf ihrem Profil. Den Beginn des Fests feierten die beiden demnach zusammen mit Alessio (9), dem Sohn der "Starke Mädchen"-Interpretin aus ihrer früheren Beziehung mit Pietro Lombardi (32), und ihrer kleinen Tochter Solea (3). Im weiteren Verlauf des Abends sollen dann noch Sarahs Mutter und deren Partner sowie ihr Bruder und die Großeltern der zweifachen Mama dazugestoßen sein.

Instagram / sarellax3 Julian Engels und Sängerin Sarah Engels bei ihrem Silvesterkonzert, 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Julian Engels mit Solea und Alessio im Oktober 2024

