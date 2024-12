So verbringt Sarah Engels die Festtage mit ihrer Familie

Sarah Engels (32) fiebert sicherlich schon der schönen Bescherung im Kreise ihrer Liebsten entgegen. Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verrät die Sängerin ihren Fans, wie sie in diesem Jahr die Weihnachtstage verbringen wird. "An Heiligabend sind wir erstmal nur zu viert. Machen ganz in Ruhe Bescherung und alles sehr gemütlich", erklärt Sarah und spielt dabei auf sich, ihren Mann Julian Engels (31) und ihre Kinder Alessio (9), der aus der Ehe mit Pietro Lombardi (32) stammt, und Töchterchen Solea (3) an. Später am Weihnachtsabend würden ihre Mama, deren Mann, Sarahs Bruder und die Großeltern noch dazustoßen.

An den restlichen Weihnachtsfeiertagen beginnt auch für Sarah und ihre Familie der ganz normale Feiertagswahnsinn. "Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir alle bei meiner Tante und am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es zu meinen Schwiegereltern für ein paar Tage", berichtet die DSDS-Bekanntheit weiter. Für das Fest der Liebe ist bei Familie Engels also offenbar alles geplant.

Im vergangenen Jahr verriet Sarah im Interview mit Bunte, dass bei ihrer Familie an Weihnachten auch ein paar Traditionen großgeschrieben werden. So müsse ihr Nachwuchs erst warten, bis die Musikerin an Heiligabend das Glöckchen läutet – erst dann dürften sie das Wohnzimmer betreten. "Es ist so schön irgendwie, wenn die jetzt schon erzählen, da müssen wir warten und wir müssen aber ganz leise sein, weil vielleicht hören wir das Christkind", schwärmte Sarah zu diesem Brauch, den ihre Eltern schon bei ihr als Kind durchführten.

Action Press / Hauter,Katrin Sarah Engels auf einem Event, Mai 2023

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Julian Engels mit Solea und Alessio im Oktober 2024

