Das ist Anna-Carina Woitschacks Dschungelcamp-Motivation

Schon in wenigen Wochen flimmert die 18. Staffel des Dschungelcamps über die deutschen Fernsehbildschirme. Gerade erst wurden die neuen Kandidaten der Realityshow bekannt gegeben. Unter den zwölf Promis, die sich im australischen Busch ihren Ängsten stellen wollen, befindet sich auch die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32). Über ihre Beweggründe packt die Beauty nun in einem Instagram-Post aus. "Es gab viele Spekulationen (und den ein oder anderen Giftpfeil), und ich weiß, dass einige denken, ich gehe in den Dschungel, um über irgendetwas auszupacken, aber das ist nicht meine Intention", beteuert Anna-Carina und stellt klar: "Ich liebe Herausforderungen und Abenteuer – ich mache das, worauf ich Lust habe, und genau deshalb bin ich dabei."

Sie habe die Hoffnung, durch das Format weiter über sich selbst hinauszuwachsen: "Als junge, selbstbewusste Frau treffe ich meine Entscheidungen selbst, und diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt, mich selbst herauszufordern und zu wachsen." Zuvor wurde vermutet, dass die Musikerin möglicherweise über ihren Ex-Mann Stefan Mross (49) auspacken könnte, mit dem sie sich derzeit einen kleinen Scheidungskrieg liefert. Doch obwohl es offenbar nicht ihre Intention ist, aus dem Nähkästchen zu plaudern, kann der Moderator doch noch nicht ganz aufatmen. "Ich lasse mir aber auch nicht den Mund verbieten und werde im Dschungel sagen, was ich in diesem Moment fühle", betont sie.

Anna-Carina und Stefan heirateten live in der TV-Show "Schlager Love Story 2020". Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im November 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt. Mittlerweile sind die beiden auch schon wieder vergeben, ihre Scheidung ist aber trotzdem noch nicht vom Tisch. Bei dem ursprünglich für Oktober angesetzten Scheidungstermin soll es laut Bild nämlich nicht zu einer Einigung gekommen sein: Stattdessen habe das Ex-Paar sich über Stefans Vermögensauskunft und eine Abfindung für Anna-Carina gestritten. Da sich die beiden offenbar nicht einigen konnten, endete der Termin angeblich bereits nach 40 Minuten.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

