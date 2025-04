Anna-Carina Woitschacks Vater bekommt bald nächste Chemo

Anna-Carina Woitschacks (32) Familie durchlebt derzeit eine schwierige Zeit. Der Vater der Schlagersängerin, Wendolin, wurde vor wenigen Wochen mit Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Während ihres Osterbesuchs bei ihren Liebsten in Dessau gibt sie nun ein Update zu seinem Zustand. "Also, dem Papa geht es den Umständen entsprechend gut. Er bekommt jetzt nach Ostern wieder die nächste Chemo", erklärt Anna-Carina auf Instagram. Trotz der schweren Therapie bleibe Wendolin stark: "Er fühlt sich aber so weit ganz gut und freut sich auch immer wieder, wenn seine Tochter natürlich da ist."

Anna-Carina nimmt die Erkrankung ihres geliebten Vaters sehr mit. "Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen und die emotionale Belastung ist enorm. Aber ich versuche, für meinen Vater stark zu sein und gleichzeitig meinen eigenen Gefühlen Raum zu geben", erklärt die 32-Jährige im Interview mit RTL. Im Sommer 2024 hatte Wendolin erstmals die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen und war von November bis Januar dieses Jahres mit einer Chemo behandelt worden – doch ohne dauerhaften Erfolg. Der Krebs kam noch aggressiver zurück.

Zu der Zeit habe Anna-Carinas Papa sehr gelitten, so erzählte sie unter Tränen gegenüber Bild: "Mein Papa hat höllische Schmerzen. Der Krebs sitzt im Hals. Ein bösartiger Tumor nahe den Mandeln, der ungünstigerweise nicht operativ entfernt werden kann." Mittlerweile hat Wendolin eine weitere Chemobehandlung hinter sich, die er Ende März abschloss – seitdem erholt er sich zu Hause, bis er in wenigen Wochen nun die nächste beginnt.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack mit ihrem Vater Wendolin

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und ihre Eltern, Dezember 2024

