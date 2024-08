Darum hören Tyson Furys vier Söhne alle auf den Namen Prince

Tyson Fury (35) ist Vater von sieben Kindern. Neben drei Töchtern durften er und seine Ehefrau Paris Fury sich über vier Söhne freuen. Bei den Namensgebungen entschied sich der Schwergewichts-Champion für eine Besonderheit: Alle seine Jungs hören auf den Namen Prince. In der Dokumentation "Tyson Fury: The Gypsy King" erklärt der Sportler, dass dieser Name gewählt wurde, da seine Söhne noch nicht bereit sind, Könige zu sein und bezieht sich damit auf seinen Spitznamen "Gypsy King". "Ich bin ein König und sie sind Prinzen, bis sie sich ihren rechtmäßigen Namen verdienen", erzählt er.

Ob sich bald noch ein weiterer Prince dazugesellen wird? Zumindest scheint der Boxer von der Idee, ein achtes Kind zu bekommen, nicht abgeneigt zu sein. Im vergangenen März repostete er ein Foto von seiner Frau Paris in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Mutter von sieben Kindern und immer noch wunderschön. Immer noch stark und immer noch mein Fels #eightincoming". Außerdem kommentierte er einen Beitrag seiner Liebsten mit folgenden Worten: "Sieht ein bisschen schwanger aus."

Tyson und Paris sind bereits seit ihren Teenie-Jahren ein Paar. Trotz ihrer langen Beziehung scheinen die beiden immer noch total glücklich miteinander zu sein. Erst vor wenigen Tagen machte Tyson seiner Frau eine süße Liebeserklärung im Netz. Auf seinem Profil teilte er ein Video, in dem sie eng umschlungen miteinander tanzten. Dazu schrieb der Sportler: "Gesegnet sei der, der von oben kam und für uns gestorben ist! Paris Fury, das Mädchen von 2005, das mein Herz gestohlen hat."

Instagram / parisfury1 Tyson Fury und seine Familie, 2024

Getty Images Tyson Fury und Paris Fury, Ehepaar

