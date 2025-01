Vor Trennung: Das waren Umut Tekin und Emmas Zukunftspläne

Mitte Dezember des vergangenen Jahres verkündete Umut Tekin (27) im Netz, dass er sich von Emma Fernlund (24) getrennt hatte. In der Dokusoap "Wo die Liebe hinfällt" tauchen die beiden allerdings noch als Paar auf. Die Aufnahmen zeigen ein Gespräch der Temptation Island-Bekanntheiten, in dem sie voller Hoffnung über ihre gemeinsame Zukunft nachdenken. "Ich will überhaupt nicht ohne Emma sein", macht der Lockenkopf darin deutlich. Neben einer Hochzeit haben die beiden laut Umut vor allem einen Traum: "Natürlich Kinder und irgendwann dann auch Enkelkinder."

Aus den Zukunftsvisionen wird nun wohl nichts. Auf Instagram berichtete der einstige Bachelorette-Boy seinen Fans vergangenen Monat: "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Schei*e gefangen und finde keinen Ausweg mehr." Allerdings stellte er kurz darauf klar, dass die Blondine nicht über die Social-Media-Plattform von dem Liebes-Aus erfuhr. Er habe sie schon vorher über WhatsApp von seiner Entscheidung informiert.

Im Netz kursieren seither viele Gerüchte um das Skandalpärchen. Manche Fans vermuten, dass es sich bei dem Drama nur um eine PR-Aktion handeln könnte. Auch Kim Virginia Hartung (29) war dieser Meinung. Auf TikTok witzelte sie: "Um wie viel wetten wir, dass Emma und Umut jetzt wieder zusammenkommen?" Dafür spreche, dass die beiden sich erst hochemotional im Netz präsentierten, nur um dann kurz darauf ganz locker über ihre Trennung zu sprechen.

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Umut Tekin und Emma Fernlund

Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

