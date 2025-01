Aubrey Plazas Ehemann Jeff Baena stirbt mit nur 47 Jahren

Für Aubrey Plaza (40) beginnt das neue Jahr mit traurigen Neuigkeiten: Die Schauspielerin trauert um ihren Ehemann Jeff Baena. Wie TMZ berichtet, soll der Filmregisseur am Freitagmorgen im Alter von 47 Jahren verstorben sein. Quellen zufolge haben die Polizei und die Feuerwehr auf einen Notruf reagiert und sich zu seinem Haus in Los Angeles begeben, nachdem ein Assistent ihn leblos aufgefunden hatte. Jeff wurde noch vor Ort für tot erklärt. Es besteht derzeit Verdacht auf Suizid, die genaue Todesursache wurde bisher aber nicht bestätigt.

Aubrey und Jeff hatten ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Im Jahr 2021 machte die 40-Jährige im Netz jedoch Andeutungen, ihren Partner geheiratet zu haben. Rund ein Jahr später gab sie in einem Interview weitere Details zu ihrer Beziehung preis, als sie erklärte, wie sie durch ihr eigenes Liebesleben eine Verbindung zu ihrem "The White Lotus"-Charakter Harper aufgebaut hatte. "Ich bin seit 12 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ich weiß, wie es ist, wenn man in einer Beziehung ist, die Höhen und Tiefen hat, wenn man eine schwierige Phase durchmacht und sich mit einem anderen Paar vergleicht, das perfekt zu sein scheint", erklärte sie gegenüber GQ.

Der 47-Jährige hatte Film an der New York University studiert und begann seine Karriere zunächst in Los Angeles als Assistent von Regisseuren wie Robert Zemeckis (72) und David O. Russell (66). Gemeinsam mit dem "American Hustle"-Produzenten schrieb er vier Drehbücher, darunter für den Film "I Heart Huckabees". Später widmete sich Jeff der Regie und führte diese bei mehreren erfolgreichen Independent-Filmen. Zu diesen zählte auch die Horror-Komödie "Life After Beth", in der seine Liebste Aubrey die Hauptrolle übernahm.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jeff Baena, Drehbuchautor