Frauenheld wie Papa: Lilly Becker witzelt über Sohn Amadeus

Lilly (48) und Boris Beckers (57) gemeinsamer Sohn Amadeus (14) ist mittlerweile ein Teenager. Für die Niederländerin ist der Blondschopf zwar immer noch ihr kleiner Junge, allerdings bemerkt auch sie ein paar Veränderungen. "Er ist superlieb und hat viel Respekt, das hat er gut mitbekommen. Aber er ist neugierig und er hätte gerne eine Freundin", plaudert die stolze Mama jetzt im "Gala TV"-Interview aus und ergänzt mit einem Lachen: "Er ist heiß auf Frauen – wie sein Vater!" Allerdings dürfe der Promi-Spross erst in ein bis zwei Jahren eine echte Freundin haben.

Papa Boris hat schon einige Frauengeschichten hinter sich und ist bereits zum dritten Mal verheiratet. Aufgrund dieses Erfahrungsschatzes findet Lilly, dass Amadeus sich für Flirttipps an den Tennisprofi wenden sollte. "Dann muss er zu seinem Vater, der ihm zeigt, wie er das alles gemacht hat." Themen wie Liebe und Sexualität bespricht die Beauty allerdings gerne mit ihrem Sohnemann, da gebe es bei ihr keine Tabus.

Bald werden Lilly und Amadeus für ein paar Tage getrennt sein. Die 48-Jährige muss für die Dreharbeiten zum Dschungelcamp nämlich in die australische Wildnis reisen. Allerdings verriet sie vor wenigen Tagen gegenüber RTL, dass der 14-Jährige eine Woche später auch nach Down Under fliegen werde, um dort seinen Geburtstag zu feiern. Den Sieg in der Realityshow wolle Lilly vor allem für ihren Sohn holen. Im Gespräch mit Simon Beeck (44) betonte sie: "Ich werde Dschungelkönigin für meinen Sohn, das ist sein Geburtstagsgeschenk und auch für mich."

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Amadeus Becker im August 2024

RTL / Boris Breuer Lilly Becker, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

