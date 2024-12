Lilly Becker will die Dschungelcamp-Krone für Sohn Amadeus

Lilly Becker (48), die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57), hat große Pläne: Sie zieht im Januar 2025 ins Dschungelcamp und zeigt sich im Gespräch mit Simon Beeck (44) bei RTL siegessicher. "Ich mache alles!", meint sie selbstbewusst und macht dabei klar, dass sie die Dschungelkrone unbedingt mit nach Hause nehmen will. Die gebürtige Niederländerin ist fest entschlossen, sich jeder Prüfung zu stellen und kündigt an, alle Sterne zu holen. Die größte Motivation für Lilly? Ihr Sohn Amadeus! "Ich hole für ihn den Dschungel-Sieg!", betont sie voller Tatendrang.

Der Teenager, den sie mit ihrem Ex Boris hat, freut sich wohl sehr über ihre Teilnahme an der beliebten Serie und wird sogar selbst in Australien anwesend sein. Wie die 48-Jährige erzählt, werde er eine Woche nach ihr nach Down Under reisen. Am 10. Februar wird er dort seinen 15. Geburtstag feiern – einen Tag vorher findet das große Dschungelcamp-Finale statt. Lilly ist fest entschlossen, es so weit zu schaffen und ihm somit ein ganz besonderes Geschenk zu machen. "Ich hole mir das Ding! Ich werde Dschungelkönigin für meinen Sohn, das ist sein Geburtstagsgeschenk und auch für mich", sagt das Ex-Model.

Neben Lilly, die mit bürgerlichem Namen Sharlely Kerssenberg heißt, ist ein weiterer Kandidat offiziell bekannt gegeben worden, der sich in wenigen Wochen ins Abenteuer in die Wildnis wagt: Maurice Dziwak (26). Der Realitystar freut sich total auf die Zeit, wie er in einem Interview mit RTL berichtete: "Das ist alles unvorstellbar. Für mich bedeutet das sehr viel. [...] Für mich geht einfach ein Traum in Erfüllung." Gerüchten zufolge sollen neben den beiden auch Yeliz Koc (31), Sam Dylan (33), Edith Stehfest und Timur Ülker (35) dabei sein.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker und ihr Sohn Amadeus

maurice_dziwak Maurice Dziwak, Realitystar

