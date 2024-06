Gzuz spricht offen über schwieriges Verhältnis zu Vater

Der Rapper Gzuz (35) hat in den vergangenen Jahren vor allem mit seiner Musik für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun zeigt sich Kristoffer Jonas Klauß, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, von seiner privaten Seite – und spricht offen über das Verhältnis zu seinem Vater. "Das ist leider so ein bisschen ins Stocken geraten – auch mit der Haftzeit", erklärt Gzuz im Interview mit STOKED. Dennoch räumt er ein: "Ich nehme niemandem etwas übel. Wir hatten immer Geldprobleme, Alkohol war immer ein Thema. Ich will den Mann nicht schlechtreden. Er war ein guter Vater. [...] Es war ein guter Kerl, aber jeder hat seine Dämonen."

Zudem gesteht Gzuz: Das Verhältnis zu seinem Vater wirkt sich auch auf sein eigenes Familienleben aus. "Es ist ja auch bei mir so: Ganz offensichtlich habe ich auch einen Hang zum Alkohol – das kommt ja auch nicht von ungefähr." Dass der 35-Jährige so offen über sein Privatleben redet, rechnen ihm seine Fans hoch an. "Ganz, ganz starke erwachsene Worte", lobt etwa ein Fan unter einem Ausschnitt des Interviews auf Instagram, während ein weiterer kommentiert: "Ehrlicher Mann!"

Als Mitglied der Hamburger Crew 187 Strassenbande wurde Gzuz deutschlandweit bekannt. Privat hat der Musiker sein Glück mit seiner Partnerin Lisa gefunden, der er 2022 das Jawort gab. Die beiden teilen sich drei gemeinsame Kinder: Zwei Mädchen namens Malina und Emilia und einen kleinen Sohn, der wie sein berühmter Papa Kristoffer heißt.

Gzuz, Rapper

Lisa und Gzuz im März 2022

