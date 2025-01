Kurz vor der 60: Katja Burkhard beeindruckt Fans im Bikini

Die Moderatorin des RTL-Mittagsmagazins Katja Burkard (59) sorgt aktuell mit einem Bikinifoto für Aufsehen. Die 59-Jährige, die gerade mit ihrer Familie Urlaub auf den Philippinen macht, teilte auf Instagram einige Schnappschüsse, die ihre Fans ins Staunen versetzten. Auf einem der Bilder sitzt Katja in einem schwarzen Bikini am Pool, mit Blick auf das Meer. Zu den Fotos schreibt sie: "Sonne, Meer, Strand ... Der Start ins neue Jahr ist schon mal gut." Zugleich erinnert sie ihre Follower daran, dass ein besonderer Meilenstein bevorsteht: "Ich werde dieses Jahr 60."

Auf anderen Bildern des Posts zeigt sich Katja in einem luftigen Sommerkleid ganz entspannt am philippinischen Strand. Die Reaktionen ihrer über 200.000 Follower ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Post sammeln sich zahlreiche begeisterte Kommentare: "Wahnsinn, du bist wohl in einen Jungbrunnen gefallen" und "So eine tolle Figur in dem Alter" lauten nur zwei der vielen Komplimente, die Katja für ihre Bilder erhielt. Einige Fans zeigen sich neugierig und möchten wissen, wie sich die 59-Jährige so fit hält.

Katja gehört seit knapp drei Jahrzehnten zu den festen Größen bei RTL. Bereits 1997 übernahm sie die Moderation von "Punkt 12" und ist seitdem ein vertrautes Gesicht im deutschen Fernsehen. Auf Instagram nimmt Katja ihre Fans nicht nur mit hinter die Kulissen, sondern gewährt ihnen ab und an einen Einblick in ihr Privatleben. Mit ihrem aktuellen Post hat sie ihre Fans begeistert und verriet zudem, sie freue "sich darauf, euch bald mehr über mein neues Buch zu erzählen. [...] Es heißt: 60 ist das NEUE 60!"

Anzeige Anzeige

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkhard im Urlaub, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katja Burkard, Moderatorin

Anzeige Anzeige