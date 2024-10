Mit 59 Jahren in Topform: So hält sich Katja Burkard fit

Katja Burkard (59) hat ein großes Ziel vor Augen: Die Moderatorin nimmt am 6. Oktober am Köln Marathon teil und trainiert dafür ganz fleißig. Im RTL-Interview gibt sie Einblicke in ihr hartes Trainingsprogramm: "Meine Fitness-Routine im Moment ist echt brutal." Katja mache aktuell mehr Sport denn je – nämlich fünf- bis sechsmal pro Woche: "Hauptsächlich Cardio und Kraft, Beine und Unterkörper."

Das ist eine gewaltige Umstellung für die 59-Jährige, denn eigentlich treibt sie nur viermal die Woche Sport. "Dann Ganzkörper. Aber immer mit viel Laufen. Weil Cardio ist, finde ich, ganz wichtig. Also, fit sein. Und aber auch natürlich Muskeln kräftigen", verrät der Lockenkopf dem Sender. Ihr Fleiß scheint sich auszuzahlen – mit ihrem Körper ist Katja mehr als zufrieden: "Also, mir gefällt wirklich gut mein Bauch. Der ist immer noch verdammt knackig – und nicht nur für mein Alter."

Auf ihr Erscheinungsbild legt Katja viel Wert. Vermutlich deswegen konnte ihr der neue Look, den ihr ihr Make-up-Artist gezaubert hat, nicht gefallen. Auf Instagram präsentierte sich Katja statt ihrer gewohnten Lockenpracht mit glatten Haaren. Das Umstyling schien sie jedoch nicht auf Anhieb zu überzeugen. "Ich bin nicht so begeistert. Aber ist mal was anderes", kommentierte sie ihren Beitrag.

Getty Images Katja Burkard, Moderatorin

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard im Juli 2024

