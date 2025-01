Molly-Mae Hague "nicht bereit" für Liebes-Comeback mit Tommy

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) entfachten kürzlich Gerüchte um ein Liebes-Comeback, als sie auf einer Silvesterparty beim Knutschen erwischt wurden. Wie The Sun nun berichtet, sind die Chancen, dass das einstige Love Island-Traumpaar wieder zusammenkommt, derzeit jedoch nicht besonders hoch. Quellen zufolge sei es insbesondere die Influencerin, die dafür "noch nicht bereit ist". "Molly war in der Silvesternacht einsam und Tommy war einfach da. Sie hat immer noch sehr starke Gefühle für ihn, aber es gibt keine wirkliche Zukunft", betont ein Insider.

Molly-Mae habe den Boxer in letzter Minute zu der Party eingeladen, allerdings habe sie nicht vor, die Beziehung wieder aufleben zu lassen – auch wenn die beiden 25-Jährigen "übereinander hergefallen sind". "Sie lagen sich in den Armen, als der Moderator bis Mitternacht herunterzählte – das war sehr süß anzusehen", berichtet ein weiterer Informant, fügt jedoch hinzu: "Aber Molly-Mae ist noch nicht so weit, etwas Offizielles anzufangen. Sie ist in den vergangenen sechs Monaten sehr verletzt worden und fühlt sich verständlicherweise ziemlich ausgebrannt."

Der Schnappschuss des Ex-Paares erreichte das britische Blatt kurz nach Beginn des neuen Jahres. Auf diesem lagen sich die TV-Stars in den Armen und gaben sich einen innigen Kuss – jedenfalls Spekulationen zufolge. Da das Foto sehr unscharf war, handelte es sich nur um eine Annahme, dass es wirklich Molly-Mae und ihren Ex-Verlobten zeigte. Bisher äußerten sich weder die Beauty noch Tommy zu den Gerüchten – und wie es mit ihnen nach der Trennung vor wenigen Monaten nun weitergeht, bleibt wohl abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Januar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

Anzeige Anzeige