Familienzeit 2025: Amazon Prime zeigt schöne Kinderfilme

Animationsspaß, Abenteuer in fernen Ländern und magische Geschichten – die Auswahl an Kinderfilmen auf Amazon Prime Video bietet jede Menge Optionen für die ganze Familie. Zu den aktuellen Highlights des Streamingdienstes zählt unter anderem "Ella und der schwarze Jaguar", in dem ein Mädchen in den Amazonas-Regenwald zurückkehrt, um einen gefährdeten Jaguar zu retten. Auch der Klassiker "Casper" begeistert mit einer liebevollen Geisterfreundschaft. Wer es musikalisch mag, sollte "Sing" nicht verpassen, während bei "Bibi & Tina" vor allem Pferdeliebhaber auf ihre Kosten kommen.

Neben diesen Titeln gibt es auch spannende Geschichten mit Botschaften. Der Abenteuerfilm "Ainbo – Hüterin des Amazonas" etwa thematisiert den Kampf gegen Umweltzerstörung. Auch "Die Schule der magischen Tiere" und "Die kleine Hexe" entführen die kleinen Zuschauer*innen in eine Welt voller Fantasie und spannender Herausforderungen. Eltern aufgepasst: Obwohl viele Filme ab 0 Jahren freigegeben sind, empfehlen sich manche Geschichten eher für Kinder ab 6 oder 7 Jahren, um die tiefgründigeren Themen und Abenteuer besser zu verstehen.

Viele Filme auf Amazon Prime Video wecken nostalgische Erinnerungen. So dürften Eltern mit "Paddington" oder "Die Bie­ne Maja – Der Kinofilm" vertraut sein, die ihren Sprung auf die große Leinwand geschafft haben. Auch "Bibi & Tina" basiert auf den bekannten Hörspielkassetten der 1990er-Jahre. Die Buchreihe zu "Die Schule der magischen Tiere" oder Cornelia Funkes "Drachenreiter" verbindet Generationen und macht den gemeinsamen Filmabend noch wertvoller. Ob tierische Freundschaften, magische Erlebnisse oder lehrreiche Botschaften: Die Filme laden nicht nur zum Lachen und Staunen ein, sondern schaffen auch bleibende Erinnerungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Elna-Margret zu Bentheim und Steinfurt bei der "Biene Maja – Die Honigspiele"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Lina Larissa Strahl, Detlev Buck und Lisa-Marie Koroll im Dezember 2014 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Anzeige