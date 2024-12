Diese Serien und Filme erwarten Fans im Januar auf Prime

Nach den Weihnachtstagen startet Amazon Prime Video mit einem umfangreichen Programm ins neue Jahr. Ab Januar 2025 können sich Abonnenten auf eine vielseitige Auswahl an neuen Filmen und Serien freuen. Mit dabei ist unter anderem "Blink Twice" – das Regiedebüt von Zoë Kravitz (36). In dem Mystery-Thriller spielt Channing Tatum (44) einen charismatischen Milliardär, der zwei junge Frauen, verkörpert von Naomi Ackie (32) und Alia Shawkat (35), auf seine Privatinsel einlädt. Kurz darauf verschwindet eine der Ladys spurlos, und die Reise entpuppt sich als ein Albtraum. Ergänzt wird der Cast durch "Der Name der Rose"-Star Christian Slater (55) und Oscarpreisträgerin Geena Davis (68).

Auch das Serienangebot von Amazon Prime bietet gute Unterhaltung. Die zweite Staffel der Mysteryserie "The Rig" ist schon ab dem 2. Januar zu sehen. In der britischen Show geht es um eine Ölplattform, auf der sich wegen eines übernatürlichen Nebels sonderbare Dinge abspielen. Comedy-Fans können sich währenddessen auf "Gerry Star" freuen. Die satirische Mockumentary ist ab dem 10. Januar verfügbar und verfolgt eine chaotische Nachwuchsband auf ihrem Weg zum Erfolg. Produziert wird die deutsche Serie von Pyjama Pictures, die auch hinter Die Discounter stehen.

Etwas ganz Neues wird den Zuschauern mit "Dinner Club" geboten. Ab dem 3. Januar läuft die Doku-Serie mit Andreas Caminada (47) auf dem Streamingdienst. Der Sternekoch schlemmt sich darin gemeinsam mit Prominenten durch die Welt und versucht, von den verschiedenen Esskulturen zu lernen. Auf das Abenteuer begeben sich unter anderem Schauspieler Moritz Bleibtreu (53), Influencerin Caro Daur (29) und Komiker Kurt Krömer (50).

