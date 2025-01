Herzogin Meghan wird schon wieder Kopie von Kate vorgeworfen

Die ehemalige Schauspielerin und heutige Herzogin Meghan (43) zeigt sich in ihrer neuen Netflix-Dokumentation "With Love, Meghan" von einer privaten Seite. In der Serie, die am 15. Januar erscheint, gibt sie Einblicke in die Themen Kochen, Gärtnern und Gastgeben und empfängt prominente Freunde wie Mindy Kaling (45) und Abigail Spencer (43). Schon vor der Veröffentlichung sorgt jedoch ein Trailer zur Doku für Aufsehen und Kritik: Eine Szene, in der Meghan sich als Imkerin versucht, erinnert viele an Prinzessin Kate (42), die dieses Hobby schon seit Jahren betreibt.

Dass Meghan in einem ähnlichen Outfit und in einer vergleichbaren Inszenierung wie vor ihr schon Kate zu sehen ist, bleibt in den sozialen Netzwerken nicht unkommentiert. Auf der Plattform X werfen einige Nutzer Meghan vor, ihre Schwägerin gezielt zu imitieren. Andere zeigen sich skeptisch, ob das Imkern wirklich zu ihren langjährigen Interessen zählt. So schimpfte ein User, Meghan sei "eine unerträgliche Nachahmerin, die mit dem Imkern erst kürzlich für ihre Netflix-Show begonnen hat". Eine Userin vermutete sogar: "Ich glaube nicht, dass Meghan weiß, wer sie ist, weshalb sie immer wieder andere erfolgreiche Frauen kopiert." Doch die Kritik geht noch weiter: Neben dem Imkern polarisiert Meghan mit einem Tomaten-Rezept, das stark an bestehende Rezepte erinnert, die Blogger seit Jahren teilen.

Die angebliche Rivalität zwischen Meghan und Kate beschäftigt die Öffentlichkeit immer wieder – auch wenn beide Frauen sich dazu nicht äußern. Kate hatte das Imkern 2023 öffentlich gemacht, als sie Kinder auf eine Wiese in der Nähe von Anmer Hall einlud, um sie für die Natur zu begeistern. Über ihre Leidenschaft sprach die Prinzessin damals begeistert und präsentierte ihren selbstgemachten Honig. Meghan hingegen versucht seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten 2020, sich mit unterschiedlichen Projekten in den Fokus der Öffentlichkeit zurückzubringen. Ob ihr dies mit der neuen Netflix-Doku gelingt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate am Commonwealth Day

Anzeige Anzeige