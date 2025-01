Lilly Becker plaudert über Hochzeitspläne mit ihrem Thorsten

Lilly Becker (48) ist nun schon seit Oktober 2022 mit ihrem geliebten Thorsten Weck zusammen. Der Fußballagent verbringt seine Zeit meist in Düsseldorf und Berlin, während die Ex-Frau von Boris Becker (57) mit ihrem Sohn Amadeus (14) in London wohnt. Die Fernbeziehung ist für sie allerdings kein Problem. "Dann freust du dich auch wieder, einander zu sehen", berichtet die Niederländerin im "Gala TV"-Interview. Nach der Hochzeit könne sie sich aber schon vorstellen, näher beieinander zu sein. Doch wann genau möchte die einstige Let's Dance-Kandidatin eigentlich heiraten? "Ich warte, bis Amadeus ein bisschen älter ist", erklärt sie ganz pragmatisch. In zwei bis drei Jahren soll es dann so weit sein.

Mit Thorsten scheint Lilly ihr Happy End gefunden zu haben. Nachdem das Liebes-Aus mit dem Ex-Tennisspieler sehr schwer für die TV-Bekanntheit war, ist sie nun umso glücklicher mit dem Unternehmer. Gegenüber RTL schwärmte sie im Sommer 2023: "Er ist einfach ruhig, so ein bisschen älter als ich, aber das stört mich gar nicht. Er bringt Ruhe mit, er ist lustig und er ist lieb."

Neben Thorsten ist Amadeus der wichtigste Mensch in Lillys Leben. Als Mutter eines 14-Jährigen muss die Beauty gerade einige Veränderungen an ihrem Spross feststellen. "Er ist superlieb und hat viel Respekt, das hat er gut mitbekommen. Aber er ist neugierig und er hätte gerne eine Freundin", verriet sie im Gespräch mit Annika Lau (45). Das erinnere die stolze Mama an einen gewissen Sportler: "Er ist heiß auf Frauen – wie sein Vater!"

ActionPress Fußballagent Thorsten Weck und Model Lilly Becker

Instagram / lillybeckerofficial Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024

