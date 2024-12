Nicole Kidman wollte für ihre Kinder ihre Karriere aufgeben

Laut The Standard hat Nicole Kidman (57) kürzlich in einem Interview offenbart, dass sie einst nach der Geburt ihrer Tochter Sunday (16) mit dem Country-Musiker Keith Urban (57) ernsthaft in Erwägung zog, ihre erfolgreiche Schauspielkarriere aufzugeben. Die australische Schauspielerin, die am Wochenende in der Sendung CBS Sunday Morning zu Gast war, erinnerte sich daran, dass sie diese Entscheidung nach einem Gespräch mit ihrer kürzlich verstorbenen Mutter Janelle Kidman überdachte. "Und da sagte meine Mutter: 'Ganz aufgeben würde ich nicht. Versuche, immer irgendwie am Ball zu bleiben.' Und ich meinte: 'Nein, nein. Ich bin fertig'", ließ Nicole das Gespräch Revue passieren. Diese weisen Worte ihrer Mutter waren ausschlaggebend dafür, dass Nicole ihre Karriere nicht vollständig hinter sich ließ.

Der Tod von Nicoles Mutter, an die sie mit liebevollen Worten erinnert, im September dieses Jahres hinterließ ein schweres Loch in ihrem Leben. Der Verlust trat genau in dem Moment ein, als sie beim Filmfestival in Venedig für ihre Rolle in dem Film "Babygirl" ausgezeichnet wurde. Nicole konnte zur Gala nicht erscheinen, da sie nach Sydney reisen musste, um Abschied von ihrer Mutter zu nehmen. Die Schauspielerin sprach im Interview auch über die letzten Worte ihrer Mutter: "Mach auch mal eine Pause, denn du musst einfach auf dich selbst aufpassen, Nicky." Diese Worte haben für Nicole eine tiefgreifende Bedeutung. "Ich nehme mir das zu Herzen und sage es auch anderen, besonders Frauen", sagte sie im Interview und ergänzte: "Wir neigen dazu, uns um alle anderen zu kümmern, aber vergessen dabei uns selbst."

Hinter den Kulissen ist Nicole Kidman auch eine hingebungsvolle Mutter und Ehefrau. Gemeinsam mit Keith Urban, den sie 2006 heiratete, zieht sie die beiden Töchter Sunday Rose und Faith Margaret (13) groß. Zudem hat sie zwei adoptierte Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (62). Trotz ihres vollen Terminplans als Schauspielerin lebt sie die Werte, die ihr ihre Mutter vermittelt hat, weiter: Sie schafft es, ihre Karriere mit privaten Verpflichtungen und familiären Glücksmomenten zu vereinbaren. Die Ehe mit Keith Urban scheint von gegenseitigem Respekt und Unterstützung geprägt zu sein, was den beiden dabei hilft, schwierige Zeiten gemeinsam zu bewältigen.

Getty Images Nicole Kidman bei den GQ Men Of The Year Awards 2024

Getty Images Nicole Kidman, November 2024

