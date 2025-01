Walentinas "Germany Shore"-Knutscherei: Das sagen die Fans

Walentina Doronina (24) erregt mit ihrem Auftritt bei Germany Shore eine Menge Aufsehen. Wie in einem Clip auf dem Instagram-Account des Reality-TV-Formats zu sehen ist, beendete der Realitystar nicht nur seine Beziehung zu Can Kaplan in einem Einzelinterview, sondern sorgte auch für eine heiße Kussszene. Eigentlich wollte Wale ihren Party-WG-Mitbewohner Daymian Weiss küssen – nachdem dieser aber abgelehnt hatte, entschied sie sich jedoch für Teilnehmer Calvin Steiner. "Peinlich! Ich leck mit Calvin rum, okay?", reagierte die einstige Sommerhaus-Kandidatin auf den kassierten Korb, bevor ihr neuer Kusspartner in einem Interview betonte: "Jetzt will ich mal die echte Walentina sehen." Bei den Fans stößt die Situation auf Empörung. "Ich dachte, tiefer kann sie nicht mehr sinken. Halleluja", kommentiert ein User unter dem Beitrag, während ein anderer mit einem sarkastischen Unterton anmerkt: "Wie ist das eigentlich? Sind deine Eltern stolz auf dich?"

Es gibt jedoch noch viele weitere Kommentare, die zeigen, dass die 24-Jährige mit ihrem Verhalten aneckt. "Unangenehm hoch zehn" und "Bei Wale muss ich brechen", lauten nur einige von ihnen. Einige wenige Nutzer scheinen von der Szene allerdings auch belustigt zu sein. "Genau mein Humor. Macht für Daymian mit ihrem Verlobten Schluss (telepathisch) – als Daymian nicht will, nimmt sie sich einen anderen... Das kannst du dir nicht ausdenken", schreibt ein Fan und setzt Tränen-lachende-Emojis dahinter. Darüber hinaus lässt es sich auch Paulina Ljubas (28) nicht nehmen, eine Bemerkung unter den Post zu setzen – immerhin durfte sie die Knutscherei hautnah miterleben. "Die hätte auch mit dem Mülleimer in der Küche rumgemacht für Sendezeit", schießt die einstige Köln 50667-Darstellerin gegen ihre "Germany Shore"-Kollegin. Wale scheint in der Situation jedoch überhaupt kein Problem zu sehen. "Fifty Shades of Grey kann einpacken", setzt sie unter den Beitrag und markiert Calvin.

Die Ex on the Beach-Bekanntheit sorgte bereits zum zweiten Mal in kürzester Zeit für Empörung. Erst vor wenigen Tagen zeigten sich Fans schockiert, als bekannt wurde, wie es zum Liebes-Aus zwischen Wale und Can kam. Nachdem der einstige Fame Fighting-Boxer vergangenes Jahr behauptet hatte, seine Ex-Freundin habe ihn betrogen, brachte ein Video im Netz Licht ins Dunkel. "Es ist für alle besser, wenn es vorbei ist", sagte die Influencerin im "Germany Shore"-Interview – und machte offensichtlich Schluss, während Can ahnungslos zu Hause saß. Mit dieser Aktion traf der Beauty & The Nerd-Star auf Entsetzen. "Das ist echt das Letzte, so was braucht kein Mensch", fand ein User, während ein anderer wetterte: "Bei Gott ist das bodenlos."

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Calvin Steiner, 2024

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

