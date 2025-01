Anna und Gerald Heiser wollen zu ihrer Liebe zurückfinden

Anfang Dezember hat Anna Heiser (34) auf ihrem Instagram-Account zugegeben, mit ihrem Ehemann Gerald (39) gerade eine Beziehungskrise durchzumachen. Trotz aller Schwierigkeiten sehen sie hoffnungsvoll in die Zukunft. Auf ihrem Account teilt die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin nun einen Clip, der sie selbst und ihren Gatten auf einer hölzernen Veranda zeigt. Das Paar bewegt sich gemütlich tanzend hin und her, wirkt dabei verliebt und glücklich. "Ich starte ins Jahr 2025 mit demselben Mann, in den ich mich 2017 verliebt habe. Doch dieses Jahr wird mehr von uns fordern, als nur den Alltag zu meistern. Dieses Jahr werden wir versuchen, gemeinsam einen Weg zurückzufinden – zurück zu uns und unserer Liebe", schreibt Anna zu den Aufnahmen, fügt aber in der Bildunterschrift zum Post noch hinzu: "…und gerade ist es verdammt schwer, die alten Muster zu durchbrechen…"

Anna und Gerald haben sich gemeinsam in Namibia eine Familie und ein Leben aufgebaut. In dem afrikanischen Land betreiben sie zusammen eine Farm und ziehen ihre Sprösslinge groß. Das alles wollen sie nicht ohne Kampf aufgeben. "Wir haben uns dafür entschieden, eine Paartherapie zu machen. Für uns. Für unsere Kinder. Für unsere Familie", erzählte Anna vor Kurzem. Auch die Weihnachtszeit scheint die ganze Familie gut überstanden zu haben. Um ihrer Community zu diesen Feiertagen alles Gute zu wünschen, schickte sie über ihren Account ein weiteres Familienfoto heraus. Darauf posierte das Paar mit beiden Kindern auf seiner Farm – Gerald legte seiner Frau liebevoll den Arm um ihre Taille.

Dass sie ihre Ehekrise so öffentlich zum Thema macht, hat auch einen Grund. Wie sie im Netz erklärte, teile sie seit Jahren jedes Detail mit ihrer Fanbase – doch sie wolle keine "heile Welt" mehr vorspielen. "Der enorme Druck, der auf uns lastet, erlischt jegliche Gefühle. Es fällt schwer, all das einzugestehen, es zu akzeptieren. Doch nur, wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat", schrieb sie damals. Dabei meint die Influencerin wahrscheinlich auch die finanzielle Krise, in der ihr Zuhause gerade steckt: Nach einer langen Trockenzeit und unvorhersehbaren Unglücken sind die Einnahmen, die ihre Farm erzielen kann, weggebrochen.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Windhoek, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Star

Anzeige Anzeige