"Einnahmen weggebrochen": Anna Heiser bangt um ihre Existenz

Müssen Anna (34) und Gerald Heiser (39) ihr Farmleben in Namibia hinter sich lassen? Die beiden Bauer sucht Frau International-Stars durchleben aktuell schwere Zeiten. In einem emotionalen Instagram-Beitrag wendet sich Anna nun an ihre Fans: "Die letzten Monate waren sehr emotional aufwühlend. [...] Stand heute sind alle Einnahmen, die die Farm erzielen kann, weggebrochen. Wie soll es nun weitergehen?" Die junge Familie hat aber noch einen Plan in petto. Mit diesem hoffen sie, ihre Existenz retten zu können. Welchen Plan Anna und Gerald verfolgen wollen, verraten sie aber noch nicht.

Der Ertrag der Farm rentiert sich offenbar überhaupt nicht mehr, wie Anna erklärt: "Seit drei Jahren halten wir an dem Traum vom Farmleben fest, doch dieser scheint sich nicht verwirklichen zu können. Zwei Jahre Trockenheit, wahnsinnige Zinssteigerung, fehlerhafte Wassermessung, kaputte Ernte, schlechte Preise sind nur ein Teil unseres Alltags." Die Situation schlägt dem Ehepaar mächtig auf den Magen – im wahrsten Sinne des Wortes! Anna berichtet, dass Gerald und sie mit einem "seit Tagen anhaltenden Übelkeitsgefühl" leben, das einfach nicht nachlassen will. "Mein Mann hat gestern mit Tränen in den Augen gesagt: 'Egal, was kommt, wir sind gesund und haben uns' und daran halten wir fest", beendet die zweifache Mama ihren rührenden Text im Netz.

Anna und Geralds idyllisches Farmleben wurde in den vergangenen Monaten bereits mehrfach von Hiobsbotschaften überschattet. Die Eheleute mussten die gesundheitlichen Probleme der 34-Jährigen überstehen, Spekulationen über eine mögliche Ehekrise über sich ergehen lassen und sich schon mehrfach mit finanziellen Sorgen herumschlagen. Im Promiflash-Interview bewiesen Anna und Gerald aber, dass sie auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten. "Ich glaube, dass die ganzen Schicksalsschläge, wenn man eine gute Basis als Paar hat, einen noch stärker machen. Wir halten zueinander, aber wir ergänzen uns gut", stellte Anna klar.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im November 2024

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im April 2024

