Danni Büchner möchte nicht nach Deutschland zurückkehren

Daniela Büchner (46) wohnt seit über zehn Jahren auf Mallorca. Ihre Auswanderung wurde in der Sendung Goodbye Deutschland gezeigt. Danni hat nun wieder einige Tage in Deutschland verbracht. Eine längere Rückkehr kann sich der Realitystar aber nicht vorstellen. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram erklärt Danni, dass sie einige Momente in Deutschland genossen habe, aber es sich nicht wie ihre Heimat anfühle. In ihrer Instagram-Story bestätigt die Reality-Bekanntheit: "Mein Leben findet definitiv auf Mallorca statt!"

Danni könne ihre Heimreise gar nicht abwarten. Sie freue sich besonders darauf, ihre Tiere, ihre Familie und ihre Freunde wiederzusehen. Mit diesen habe sie während ihres Aufenthalts in Deutschland sogar täglich telefoniert. Die fünffache Mutter und ihr Mann Jens Büchner (✝49) sind durch das TV-Format "Goodbye Deutschland" bekannt geworden. 2018 ist der Partysänger verstorben. Im vergangenen Jahr verkündete die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin ihren Ausstieg aus dem Format.

Danni verriet vor wenigen Monaten RTL, dass sie dennoch offen für neue Abenteuer sei. Es sei auch eine Option, dass sich ihr Wohnort in Zukunft ändern könne. Vor allem die Dominikanische Republik habe es der 46-Jährigen angetan. Sie würde es nicht ausschließen, dort dauerhaft zu leben. "Sag niemals nie!", betonte die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Realitystar

Anzeige Anzeige