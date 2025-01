Jamie Foxx feiert bei Golden Globes sein Red-Carpet-Comeback

Jamie Foxx (57), der bekannte Schauspieler und Entertainer, hatte bei den Golden Globes in Beverly Hills einen besonderen Auftritt an der Seite seiner Töchter Anelise und Corinne Foxx (30). Obwohl der 57-Jährige keine Trophäe für sein nominiertes Comedy-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was" mit nach Hause nahm, war er einer der strahlenden Stars des Abends. Wie Bilder zeigen, die People vorliegen, sorgte nicht nur sein eleganter schwarzer Anzug mit Perlendetails am Revers für Aufmerksamkeit, sondern auch seine offensichtliche Freude, nach seiner schweren Gesundheitskrise wieder bei einem solchen Event dabei sein zu können. Anelise, die mit ihrer Schwester ihren Vater begleitete, glänzte in einem modernen Outfit, bestehend aus weißem Blazer und schwarzer Hose, und machte eine beeindruckende Figur auf dem roten Teppich. Corinne hingegen entschied sich für ein Abendkleid mit transparentem Rock und Glitzeroberteil.

Im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler mit ernsten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer Hirnblutung und einem Schlaganfall konnte sein Leben in einem Krankenhaus in Atlanta nur knapp gerettet werden. Jamie verriet dem Branchenmagazin Variety, dass seine Krankenschwester ihn damals als "Fünfprozenter" bezeichnet habe – damit gehöre er zu den wenigen Menschen, die solch eine gesundheitliche Krise überleben. In dieser schweren Zeit standen ihm vor allem seine beiden Töchter zur Seite, denen er im Interview liebevoll dankt: "Ich sage es immer wieder: Wenn man von dem träumt, was man sein möchte, träumt man nicht von der Tragödie. Man träumt von den guten Dingen, man träumt vom schönsten Leben der Welt. Aber wenn eine Tragödie passiert, brauchst du jemanden, der dich wirklich liebt."

Privat zeigt sich Jamie als liebender Vater seiner beiden Töchter Anelise und Corinne, die ihn häufig bei Events begleiten. Besonders Anelise steht ihrem Vater zur Seite und zeigte sich auch bei den Golden Globes gewohnt souverän. Bereits in vorherigen Interviews hatte Jamie betont, wie sehr ihn seine Familie in schwierigen Zeiten unterstützt habe. Neben seinem Privatleben dürfen sich Fans des Schauspielers auch auf seine kommenden Projekte freuen. Schon bald ist er in der Netflix-Komödie "Back in Action" zusammen mit Cameron Diaz (52) zu sehen, die auch großes Interesse auf sich ziehen dürfte, da Cameron für diesen Film aus ihrer Schauspielpause zurückgekehrt ist.

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx (r.) und seine Tochter Anelise

Netflix / John Wilson Cameron Diaz und Jamie Foxx am "Back In Action"-Set

