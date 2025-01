Laura Wontorra erntet harte Kritik für Antarktiskreuzfahrt

Laura Wontorra (35) genießt derzeit einen außergewöhnlichen Winterurlaub, der bei ihren Fans nicht auf ungeteilte Bewunderung stößt. Die Moderatorin befindet sich aktuell auf einer gesponserten Kreuzfahrt durch die Antarktis, an der sie ihre Anhänger über Instagram immer wieder teilhaben lässt. "Riesige Eisberge, leuchtend blaues Wasser und eine Tierwelt, die mir den Atem raubt", schwärmte sie dort und rief damit zugleich zahlreiche Kritiker auf den Plan, die nun ihrem Ärger unter Lauras jüngstem Beitrag Luft machen. Hauptkritikpunkt: Eine Kreuzfahrt in die unberührte Natur einer so empfindlichen Region sei ökologisch nicht vertretbar – ebenso wenig wie die Werbung für eine solche Reise.

Im Text zu ihrer Bildstrecke beschrieb Laura ihre Art zu reisen als "respektvoll und nachhaltig", wovon sich jedoch offenbar nicht alle Kritiker besänftigen lassen wollten. In den Kommentaren sammelten sich Vorwürfe wie "Unfassbar, dass Touristen da jetzt auch noch hingefahren werden, mit Kreuzfahrtschiffen!" oder "Einfach schrecklich, die Bilder. Touristen mittendrin in einem sensiblen Ökosystem." Ein anderer User wünschte sich mit Blick auf ihre große Reichweite einen Hinweis auf den nötigen Klimaschutz vor Ort. Neben all den kritischen Stimmen fanden sich jedoch auch Befürworter, die der Moderatorin schlicht viel Freude auf ihrer faszinierenden Reise wünschten. Prominente Unterstützung bekam Laura auch von Jana Ina Zarrella (48), die die Bilder als "wunderschön" bezeichnete.

Laura, Tochter des bekannten Sportjournalisten Jörg Wontorra, ist seit vielen Jahren im Sport- sowie im Unterhaltungsbereich tätig. Seit rund vier Jahren arbeitet sie für den Streamingdienst DAZN und moderiert dort unter anderem Bundesliga- und Champions-League-Spiele. Parallel dazu präsentiert sie seit 2016 die RTL-Spielshow Ninja Warrior Germany, in der Kandidaten einen anspruchsvollen Hindernisparcours überwinden müssen. Seit 2020 führt sie außerdem durch die VOX-Kochshow Grill den Henssler, in der Prominente gegen Starkoch Steffen Henssler (52) antreten.

Getty Images Laura Wontorra, Sportmoderatorin

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Laura Wontorra und Sonya Kraus bei "Grill den Henssler"

