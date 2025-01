Laura Wontorra begeistert ihre Fans mit heißen Urlaubsfotos

Aktuell gönnt sich Laura Wontorra (35) eine Auszeit und macht Urlaub in Uruguay. Ihre Fans nimmt die Moderatorin auf Instagram mit in den Traumurlaub – und vor allem ihre neuesten Fotos sorgen für Sprachlosigkeit. Auf den Schnappschüssen posiert Laura unter anderem in Hotpants am Strand und auf einer Bank. Ihre Follower sind vor allem von ihren Beinen beeindruckt. Unter ihrem Post sammeln sich Kommentare wie "1,80 Meter Beine" oder "Du brauchst doch einen Waffenschein für deine geilen Beine". Ein User lobt: "Wow, Laura, das Foto ist der Wahnsinn! Nicht nur dein Outfit, sondern es kommen auch deine wahnsinnig langen Beine und Füße zur Geltung [...]."

Aktuell scheint Laura die abgelegensten Orte der Welt zu besuchen. Die Feiertage verbrachte die 35-Jährige ganz für sich auf einer Antarktis-Kreuzfahrt. Doch während sie ihren Trip sichtlich genoss, waren ihre Fans weniger angetan. Nachdem sie im Netz einige Schnappschüsse der atemberaubenden Landschaft und natürlich auch sich selbst geteilt hatte, hagelte es erst einmal Kritik. "Einfach schrecklich, die Bilder. Touristen mittendrin in einem sensiblen Ökosystem", schimpfte ein User unter ihrem Beitrag. Und weitere schlossen sich an: "Unfassbar, dass Touristen da jetzt auch noch hingefahren werden, mit Kreuzfahrtschiffen." Von der TV-Bekanntheit erwarteten sie ein bisschen mehr Rücksicht auf Aspekte wie Klimaschutz, obwohl Laura betonte, ihre Art zu verreisen sei "respektvoll und nachhaltig".

Laura lässt sich den Spaß an ihren Reisen aber nicht verderben. Bei ihrem Solo-Trip wolle sie nämlich ein wenig zu sich selbst finden, wie sie vorab in einem Interview mit Gala erklärte. Sie brauche ein wenig "Me-Time", um die vergangenen Monate zu reflektieren und das Jahr zufrieden beenden zu können: "Es ist viel passiert dieses Jahr, deshalb freue ich mich da sehr drauf." Ihre Familie habe das Weihnachtsfest mit ihr deshalb vorziehen müssen. "Alle müssen in diesem Jahr Weihnachten mit mir ein bisschen vorfeiern, Family und Co.", schmunzelte die gebürtige Bremerin.

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin

Getty Images Laura Wontorra, Sportmoderatorin

