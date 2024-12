Laura Wontorra feiert Weihnachten alleine in der Antarktis

Laura Wontorra (35) erfüllt sich in diesem Jahr einen lang gehegten Lebenstraum: Die Sportmoderatorin feiert Weihnachten in der Antarktis! Ganz ohne Begleitung möchte sie ein paar aufregende, aber auch entspannte Tage verbringen. "Ich fahre in die Antarktis. Da bin ich glaube ich 21 Tage auf dem Wasser unterwegs", verriet Laura der Zeitschrift Gala bei einer Veranstaltung in Berlin. Sie freut sich auf "ein bisschen Me-Time" und das besondere Erlebnis im ewigen Eis.

Anstatt gemütlich unter dem Tannenbaum mit Mama Ariane und Papa Jörg zu sitzen, zieht die 35-Jährige ganz alleine los. "Alle müssen in diesem Jahr Weihnachten mit mir ein bisschen vorfeiern, Family und Co.", erklärt sie. Die Solo-Auszeit möchte sie nutzen, um die vergangenen Monate zu reflektieren und das Jahr ordentlich ausklingen zu lassen: "Es ist viel passiert dieses Jahr, deshalb freue ich mich da sehr drauf."

Einen Partner nimmt die TV-Bekanntheit nicht mit in den Urlaub – seit ihrer Trennung von Fußballprofi Simon Zoller (33) im November 2022 ist Laura offiziell Single und scheint dies auch zu genießen. In einem früheren Interview mit dem Magazin verriet sie, dass sie auch nicht aktiv auf Online-Dating-Plattformen nach Partnern suche: "Das habe ich noch nie gemacht." Sie fokussiert sich aktuell wohl eher auf ihre Karriere, die wie am Schnürchen zu laufen scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin und Sportreporterin

Anzeige Anzeige

Ot,Ibrahim Laura Wontorra im Oktober 2023 in Hamburg

Anzeige Anzeige