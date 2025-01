Trägt Zendaya bei den Golden Globes einen Verlobungsring?

Die Schauspielerin Zendaya Coleman (28) sorgte mit ihrem Auftritt bei den Golden Globe Awards 2025 am gestrigen Sonntag für eine Menge Aufmerksamkeit. Nicht nur wegen ihres atemberaubenden Abendkleids aus kupferfarbenem Satin und ihres roten lockigen Bobs zog sie alle Blicke auf sich – vor allem ein Schmuckstück an ihrer linken Hand stach hervor: Trägt die Sängerin etwa einen Verlobungsring? Der silberne Ring, besetzt mit einem auffälligen Diamanten, sieht jedenfalls ganz danach aus, als ob bei dem Dune-Star bald die Hochzeitsglocken läuten könnten.

Zwar lief Zendaya an diesem Abend alleine über den roten Teppich, aber wie unter anderem InStyle berichtete, soll ihr Freund Tom Holland (28) ebenfalls auf der Veranstaltung anwesend gewesen sein. Im Gegensatz zu der 28-Jährigen, die für ihre Rolle in "Challengers" als beste Darstellerin in einem Musical- oder Comedyfilm nominiert war, gab es für den Spiderman-Star in diesem Jahr keine Aussicht auf einen Preis. Keiner der beiden Schauspieler äußerte sich bisher dazu, was der Ring an Zendayas Hand bedeutet.

Schon seit 2021 sind die Sängerin und der 28-Jährige ein Paar. Kennengelernt haben sie sich am Set der Spiderman-Filme. Seitdem sind sie nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Traumpaar. Die beiden gelten wohl als ein echter Erfolgsgarant vor der Kamera. Nicht nur für Star-Regisseure wie Christopher Nolan (54) sind sie ein absoluter Gewinn – auch Tom selbst schwärmte im Podcast "Dish" erst vor wenigen Wochen darüber, dass es "das Beste, was ihm je passiert ist" sei, eine Partnerin zu haben, die das gleiche Verständnis für den Beruf und den Trubel des Ruhms mitbringe.

Getty Images Zendaya Colemans Ring bei den Golden Globe Awards 2025

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya Coleman, Schauspieler

