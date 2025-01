Deshalb ist Jannik nicht Yeliz Kocs Dschungel-Begleitperson

Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis sind wieder ein Paar! Nach Australien ins Dschungelcamp wird der Make Love, Fake Love-Gewinner seine Liebste trotzdem nicht begleiten. Warum, verriet Yeliz nun in einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story. "Meine Teilnahme stand schon vor Prominent getrennt fest. Da war schon alles geplant, wer mitkommt und so weiter", erklärte sie.

Statt ihres Partners wird die Beauty von ihrer Familie vor Ort unterstützt. "Meine Schwester wird die Interviews für mich geben, fliegen tue ich aber mit meiner Mama und Snow zusammen", erzählte sie weiter. Ihre Schwester wird mit ihrem Mann und deren gemeinsamen Kindern schon ein paar Tage vor der Kandidatin nach Australien fliegen. Der Sender bezahlt die Reise allerdings nur für eine Begleitperson – umso glücklicher ist Yeliz, dass ihre Familie die Reise und die damit verbundenen Kosten auf sich nimmt. "Bin so glücklich, dass alle mitkommen", freute sie sich.

Die Bekanntgabe, dass Yeliz und Jannik zusammen an "Prominent getrennt" teilnehmen, sorgte damals für eine große Überraschung bei ihren Fans. Kurz darauf tauchten nicht nur Bilder auf, auf denen die beiden gemeinsam gesichtet wurden, auch die 31-Jährige und Jannik selbst heizten die Gerüchteküche mit geheimnisvollen Social-Media-Beiträgen heftig an. In einem Interview mit RTL ließen die beiden schließlich die Katze aus dem Sack. "Wir sind wieder zusammen", bestätigten sie und teilten kurz darauf ein Video, das keine Zweifel mehr offenließ.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im September 2024

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

