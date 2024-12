Erwischt: Halten Yeliz Koc und Jannik hier etwa Händchen?

Folgt jetzt nach dem Rosenkrieg die Versöhnung? Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckte Yeliz Koc (31) augenscheinlich Hand in Hand gemeinsam mit einer ihrer Ex-Flammen. Mit keinem Geringeren als Jannik Kontalis schlenderte die Reality-Bekanntheit vertraut durch die Straßen von Kapstadt. Beide befinden sich derzeit immer noch für die Dreharbeiten der neuen Prominent getrennt-Staffel in Südafrika. Offensichtlich scheinen sie dort ihre Harmonie wiedergefunden zu haben.

Auf weiteren exklusiven Fotos sind die beiden turtelnd in einem Restaurant zu sehen – und auch die Instagram-Story von Yeliz liefert einen weiteren Beweis für die enge Vertrautheit zwischen den TV-Bekanntheiten. Yeliz veröffentlichte gestern ein Video, in dem plötzlich das alt bekannte Gesicht von Jannik zu sehen ist. Sie filmte ihren Ex-Freund beim Essen. Sichtlich zufrieden und glücklich strahlte dieser in ihre Kamera.

Normalerweise liefert sich das Reality-TV-Paar auf Social Media eine Schlammschlacht nach der anderen. In der ersten Staffel von Make Love Fake Love überzeugte Jannik und gewann die Show und das Herz von Yeliz. Allerdings hielt ihre Liebe nur zwei Monate. Damals warf Yeliz ihm Untreue vor und es entstand ein öffentlicher Disput. Anfang November entfachte daraufhin ein Streit, als Yeliz sich in die Trennung von Jannik und seiner Ex-Freundin Gerda Lewis (32) einmischte. Im Netz fragte sie ihre Follower nach der Meinung zu der Trennung. Der Reality-Teilnehmer schoss infolgedessen öffentlich zurück und fragte ironisch in seiner Story: "Was halten wir eigentlich von Menschen, die zu allem immer ihren Senf abgeben müssen?"

Promiflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc im Dezember 2024

Promiflash Yeliz Koc und Jannik Kontalis in Südafrika, 2024

