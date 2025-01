"Let's Dance" ist Diego Pooths Einstieg in Solokarriere

Diego Pooth (21), der älteste Sohn von TV-Star Verona Pooth (56) und Unternehmer Franjo Pooth (55), wagt sich ins Rampenlicht – und zwar allein. Der 21-Jährige wird in der kommenden Staffel der RTL-Show Let's Dance als jüngster Kandidat dabei sein. "Ich freue mich tierisch auf die Zeit", zitierte ihn RTL. "Das fehlende Talent werde ich mit hartem Training und viel Disziplin aufarbeiten." Für Diego beginnt mit der Teilnahme an der beliebten Tanzshow eine neue Etappe: Zum ersten Mal wird er als Solist ohne seine berühmte Mutter im Fokus stehen.

Bekannt wurde Diego vor allem durch gemeinsame TV-Auftritte mit Verona in Sendungen wie Grill den Henssler oder "Die Hitwisser". Doch der junge Mann hat mehr als nur Showauftritte in seinem Lebenslauf vorzuweisen. Lange Zeit lebte er in den USA, wo er eine Karriere als Golfprofi anvisierte und 2023 an der renommierten IMG Academy in Florida seinen Abschluss machte. Mittlerweile ist Diego zurück in Deutschland und widmet sich einem Studium in "Digital Entrepreneurship" in Berlin. Nebenbei modelt er bei einer renommierten Agentur und feierte im Februar 2024 seinen Durchbruch auf dem Laufsteg bei der Mailand Fashion Week, als er für Designer Philipp Plein (46) lief.

Privat scheint Diego keinen Druck zu scheuen: Seine Teilnahme bei "Let's Dance" wird als Versuch gewertet, aus dem überragenden Schatten seiner Eltern hervorzutreten – ein Schritt, den andere Promisprösslinge wie Anna Ermakova (24) erfolgreich gemeistert haben. Seine enge Beziehung zu seiner Mutter dürfte dabei ein stabilisierender Faktor sein. Mit Verona verbindet ihn nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch eine gemeinsame Vergangenheit vor der Kamera, etwa im "Poothcast". Im Interview lobte sie ihn stets als ehrgeizig und zielstrebig. Ob Diego mit seiner neuesten Herausforderung überzeugen kann, bleibt abzuwarten – die Begeisterung ist ihm zumindest nicht abzusprechen.

Getty Images Diego,Verona und Franjo Pooth im Juni 2024

ActionPress Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

