So feiert Kate Hudson den 21. Geburtstag von Sohn Ryder

Neben ihrer Schauspielkarriere ist Kate Hudson (45) vor allem eins: Liebevolle Mutter von drei Kindern. Ihr ältester Sohn, Ryder Robinson (21), wurde am 7. Januar volljährig – und das feierte seine Mama auf besonders herzliche Weise. Auf Instagram teilte Kate ein Throwback-Video mit einigen Fotos ihres Jungen und schrieb dazu: "Oh Ryder, mein Baby. Heute 21. Mein kuscheliger, lustiger, kluger, hingebungsvoller und liebevoller Sohn. Als Mama fragt man sich, wie sich dieser Tag anfühlen wird – und ich muss sagen, es ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Es ist sogar noch besser!"

Auf den Schnappschüssen ist der 21-Jährige unter anderem als Baby, Kleinkind und Teenager zu sehen. Auch aktuelle Bilder sind mit dabei. Auf einem der zahlreichen Fotos sitzen er und seine jüngere Schwester Rani (6) in einem Restaurant und schneiden Grimassen, während Kate beherzt lacht. Eine weitere Aufnahme zeigt Ryder mit seiner Mama, die stolz ihren Arm um ihn gelegt hat. Darüber, dass ihr Ältester in Amerika als volljährig gilt, ist die Dreifachmutter total aus dem Häuschen. "Jeder Meilenstein auf dieser Reise zum Erwachsensein war eine Freude und jedes Jahr ist so wundervoll wie das nächste. Ich liebe dich so sehr. Herzlichen Glückwunsch!", schwärmte sie.

Ryder stammt aus Kates früherer Beziehung mit ihrem Ex-Ehemann Chris Robinson. Außerdem hat die "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen"-Darstellerin zwei weitere Kinder: Mit ihrem früheren Verlobten Matthew Bellamy (46) bekam sie im Jahr 2011 Sohnemann Bingham (13). Sieben Jahre später folgte dann Töchterchen Rani mit ihrem aktuellen Verlobten Danny Fujikawa (38). Wie Kate gegenüber People verriet, gibt es kein böses Blut zwischen ihr und ihren Kindsvätern – ganz im Gegenteil! Sie lebt den Patchwork-Familien-Traum schlechthin.

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder Robinson und Rani Fujikawa, 2024

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren Kindern

