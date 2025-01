So süß feiern Pietro Lombardi und Laura Leanos Geburtstag

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) haben Grund zur Freude: Ihr Sohn Leano Romeo (2) ist zwei Jahre alt geworden. Diesen besonderen Tag zelebrieren der Social-Media-Star und der Sänger mit einem süßen Post auf Instagram. In dem Video sieht man, wie das Geburtstagskind freudig Geschenke auspackt und gemeinsam mit seinen Eltern die Ballons in Form einer großen Zwei und eines Löwen bestaunt. "Du bist in unser Leben gekommen und hast es von Grund auf verändert... in die schönste, wundervollste Art, die wir uns vorstellen können", schwärmen die Eltern.

Leano ist das gemeinsame Kind von Pietro und Laura. Der Musiker hat bereits den älteren Sohn Alessio (9) aus seiner Ehe mit Ex-Frau Sarah Engels (32). Im Namen seines älteren Bruders schreiben die Influencerin und der ehemalige DSDS-Gewinner: "Du bist nicht nur unser kleiner Wirbelwind, der jeden Tag ein bisschen bunter und lauter macht, sondern auch der beste kleine Bruder, den man sich vorstellen kann." Leanos jüngerer Bruder Amelio kam im August vergangenen Jahres auf die Welt. Auch im Namen von diesem widmete das Paar einige süße Worte: "Und jetzt, als großer Bruder, zeigst du uns, wie viel Liebe in deinem kleinen Herzen steckt. Es ist so unglaublich zu sehen, wie du wächst, wie du immer mehr zu deiner eigenen kleinen Persönlichkeit wirst."

Die niedlichen Geburtstagsgrüße schließen die stolzen Eltern besonders liebevoll ab: "Wir lieben dich so sehr. Mehr, als Worte es je ausdrücken könnten. Du bist unser Herz, unser Stolz, unser Leben. Bleib so, wie du bist, unser kleiner Held." Besonders dankbar sind Laura und Pietro für das Funkeln in Leanos Augen und "das größten Lächeln, das die Welt schöner macht."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano

