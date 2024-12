Dick Van Dyke (99) entkam Malibus Waldbränden kriechend

Der berühmte Schauspieler Dick Van Dyke (99) entkam vor wenigen Tagen nur knapp dem Feuer, als die verheerenden Waldbrände in Malibu sein Anwesen erreichten. Wie Mirror jetzt berichtet, habe sich der fast Hundertjährige im Kampf gegen die Flammen mit einem Feuerwehrschlauch derart verausgabt, dass er sich danach auf allen vieren zu seinem Auto schleppen wollte. "Ich war so erschöpft, ich konnte nicht mehr aufstehen", erklärte er im Interview. Glücklicherweise erkannten Nachbarn seine Not und eilten ihm zu Hilfe. Gemeinsam mit Ehefrau Arlene Silver wurde Dick schließlich aus dem Gefahrenbereich evakuiert, während ein Nachbar auch gleich den Brand im Gästehaus des Paares löschte.

Dick berichtete, wie beängstigend die Erfahrung war: "Das Feuer kam über den Hügel und wir wussten gleich – oh Gott – wir müssen hier raus." Zu allem Unglück verschwand während des Chaos auch noch Familienkater Bobo. Die öffentliche Anteilnahme am Verschwinden der Katze war so groß, dass sich zahlreiche Menschen auf die Suche machten und sogar die Tierschutzbehörde eingeschaltet wurde. Sehr zur Freude aller wurde Bobo wohlauf wiedergefunden und kehrte unversehrt zu seinen erleichterten Besitzern zurück. Diese positive Nachricht teilte Dick direkt mit seinen Fans auf Social Media – natürlich mit einem Foto des tapferen Stubentigers.

Freunde und Fans drückten Dick ihre Unterstützung aus, darunter auch die Band Coldplay. In den Kommentaren zu seinem Beitrag schrieben sie: "Wir senden euch Liebe und beten für dich, Arlene und alle, die von diesen Bränden betroffen sind." Dick hatte kürzlich im neuen Video der Band mitgewirkt, worin er zusammen mit Frontmann Chris Martin (47) singt. Der Schauspieler, bekannt aus Klassikern wie "Mary Poppins" und "Tschitti Tschitti Bäng Bäng", hat auch mit 99 Jahren nichts von seiner Lebensfreude verloren. Trotz der traumatischen Erfahrung zeigt er sich weiterhin dankbar und optimistisch.

Getty Images Dick Van Dyke und seine Partnerin Arlene Silver

United Archives GmbH/ActionPress Julie Andrews und Dick Van Dyke in "Mary Poppins"

