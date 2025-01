Klare Ansage: Vanessa Mai kontert grenzüberschreitenden Fan

Vanessa Mai (32), die bekannte deutsche Sängerin, hat während eines Meet and Greets kürzlich eine unangenehme Erfahrung mit einem übergriffigen Fan gemacht. Während die beiden für ein Foto posierten, rutschte die Hand des Mannes zu weit nach unten. "Da habe ich sofort gesagt: 'Nimm die Hand hoch auf die Schulter'", erzählte Vanessa im Interview mit Gala. Der Mann sei sichtlich erschrocken gewesen, da er wohl nicht mit einer solch direkten Reaktion gerechnet habe. Dank ihrer Selbstsicherheit konnte Vanessa die Situation sofort klären und erneut zeigen, wie wichtig es ist, Grenzen energisch zu schützen.

Die Musikerin steht schon seit über einem Jahrzehnt im Rampenlicht und setzt sich aktuell gemeinsam mit der Initiative "Standup – gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" dafür ein, Menschen in solchen Situationen besser zu schützen. Vanessa hat in ihrer Karriere immer wieder gelernt, allein auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen und klare Grenzen zu setzen. Trotz ihrer großen Selbstsicherheit räumte sie ein, dass es viele Momente in ihrer Vergangenheit gegeben habe, in denen Grenzen überschritten wurden, ohne dass sie es zu dem Zeitpunkt selbst direkt realisiert hatte. Inzwischen wisse sie aber genau, wie sie sich in solchen Situationen verhalten muss: "Ich mache es dann so, dass es richtig unangenehm für die Person wird", erklärte sie selbstbewusst.

Privat findet Vanessa Mai in ihrem Ehemann Andreas Ferber nicht nur einen verlässlichen Partner, sondern auch jemanden, der ihre Haltung in Bezug auf Respekt und Gleichberechtigung vollständig teilt. "Ich kenne das Gefühl nicht, dass mein Ehemann etwas total anders sieht als ich", sagte die Sängerin über ihre Beziehung. Das Paar spricht offen über Themen wie Geschlechterrollen und Feminismus. Vanessa betonte außerdem, wie wichtig ihr ein unterstützendes Umfeld sei, gerade angesichts der Herausforderungen, die sie als bekannte Persönlichkeit in der Öffentlichkeit erlebt. Andreas, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist, unterstützt sie dabei voll und ganz – ein echter Glücksgriff für die Sängerin, die ihr Selbstbewusstsein durch solche soliden persönlichen Bindungen weiter gestärkt hat.

Anzeige Anzeige

AEDT Vanessa Mai und Andreas Ferber im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Oktober 2024

Anzeige Anzeige