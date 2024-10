Vanessa Mai heizt ihren Fans mit sexy Tanzvideo im Netz ein

Vanessa Mai (32) bringt mit einem neuen Instagram-Clip ihre Fans zum Staunen: In einem Video präsentiert sich die Schlagersängerin zu ihrem neuen Hit "Lobby" in einer lässigen Baggy-Jeans und einem engen, weißen Top, das der Fantasie wenig überlässt. Ihre sinnlichen Bewegungen, unterstützt durch eine Windmaschine, setzen ihre langen braunen Haare dramatisch in Szene. Die Reaktionen ihrer Fans sind überwältigend – unzählige Likes und enthusiastische Kommentare bestätigen Vanessas Erfolg.

"Heiß, heißer, Vanessa!", schrieb ein begeisterter Fan, während ein anderer anmerkte: "Du übertriffst dich selbst!" Zwei weitere User kommentieren begeistert: "Der Song ist super und du schaust mega aus" und "So startet der November doch hot!" Schon bald können Vanessas Fans ihren neuen Hit, der am 1. November rauskommt, auch live sehen – denn ab dem 14. November geht sie auf Tour. In insgesamt neun deutschen Städten wird sie auftreten. Das erste Konzert findet im OWL-Event-Center in Halle (Westfalen) statt.

Die 32-Jährige, die die Schwiegertochter von Schlagersängerin Andrea Berg (58) ist, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der deutschen Musikszene entwickelt. Geboren am 2. Mai 1992 in Backnang in der Nähe von Stuttgart, begann sie bereits in jungen Jahren ihre musikalische Karriere und eroberte schnell die Herzen der Schlagerfans. Erst vor Kurzem feierte Vanessa nach sieben Jahren ihr großes Schlagerboom-Comeback in Dortmund, wo sie mit ihren Tänzern einen spektakulären Auftritt in feuerroten Outfits hinlegte. Zuvor hatte sie die Show von Florian Silbereisen (43) stark kritisiert. "Ich geh' kaputt darin", wetterte sie beispielsweise in der ARD-Doku "Mai Time is Now". Ihre Meinung scheint sie mittlerweile wieder geändert zu haben.

Getty Images Vanessa Mai bei der "Giovanni Zarrella Show" 2023

Getty Images Vanessa Mai bei "Holiday on Ice" im Januar 2024

