Laura Chiara Bella wurde im Thailand-Urlaub "gedruggt"

Laura Chiara Bella sollte in ihrem Urlaub eigentlich beeindruckende Erlebnisse genießen, doch leider wurde die ehemalige Die Bachelors-Kandidatin Opfer eines beängstigenden Vorfalls. Auf ihrem Instagram-Profil berichtet sie von der "schlimmsten Nacht" ihres Lebens. "Ich hätte niemals gedacht, dass uns das passieren könnte. Ich habe so viele Jahre nicht auf mein Glas aufgepasst, habe mir nie Gedanken darüber gemacht", erzählt die Influencerin. Sie soll seit sechs Jahren größtenteils alleine durch die Welt reisen, doch ist nie in Berührung mit K.-o.-Tropfen gekommen – bis jetzt: "Und dann werden wir von jemandem gedruggt, den wir kannten und vertraut haben. In der eigenen Wasserflasche."

Die Reality-TV-Bekanntheit reist zusammen mit einer Freundin, die ebenfalls das mit Drogen versehene Getränk zu sich nahm. Die beiden reagierten stark auf die ihnen unfreiwillig verabreichten Substanzen und litten an Erbrechen. Da der Konsum von Drogen in Thailand verboten ist, trauten sich die zwei Frauen zuerst nicht, medizinische Hilfe anzufordern. "Nach acht Stunden Kotzen und der Angst, dass wir so alleine im Hotelzimmer nicht überleben werden, haben wir uns endlich getraut, den Notarzt zu rufen, um dann die Nacht im Krankenhaus zu verbringen, wo wir jetzt auch erst mal bleiben müssen", erklärt die leidenschaftliche Reisende ihre Situation. Trotzdem sei die Angst groß gewesen: "Unsere Körper haben fast aufgegeben, ich habe mich kaum getraut zu schlafen, weil ich mir nicht sicher war, ob wir heute beide wieder aufwachen würden."

Die Social-Media-Persönlichkeit wurde durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow "Die Bachelors" bekannt, bei der sie sowohl Sebastian Klaus (36) als auch Dennis Gries datete. Laura verließ die Sendung allerdings freiwillig und nannte dafür gesundheitliche Gründe. "Vor Ort sind dadurch, dass wir absolut keine Ablenkung hatten, viele Themen aus meiner Vergangenheit hochgekommen und meine Psyche war dadurch sehr belastet", erklärte Laura damals im Gespräch mit Promiflash. Um ihre mentale Gesundheit zu schützen, stieg die Yogalehrerin aus der Show aus.

Instagram / laurachiarabella Laura Chiara Bella, Influencerin

RTL Laura und Dennis bei "Die Bachelors"

