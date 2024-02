Viel Druck? "Die Bachelors"-Kandidatin Laura geht freiwillig

Damit hat wohl niemand gerechnet! Bei Die Bachelors ging es heute in die nächste Runde – und für Laura Chiara Bella war das nun wohl auch die letzte. Von Anfang an zog die Kandidatin die Aufmerksamkeit auf sich – vor allem durch den Wechsel von ihrem eigentlichen Anwärter Sebastian Klaus zu Rosenkavalier Dennis Gries. Doch sonderlich groß scheint ihr Interesse nicht zu sein: In Folge fünf macht Laura deutlich, dass sie gar keinen Bock mehr hat – letztendlich steigt sie freiwillig aus!

In einer ruhigen Minute in der Villa spricht die Yogalehrerin Klartext: "Ich wollte eigentlich nur ein Einzeldate haben, um ihn so krass abzuschrecken, dass er mich am Donnerstag rauswirft." Ihre Mitstreiterinnen sind schockiert, können nicht nachvollziehen, warum sie die Rose überhaupt angenommen hat. "Schon seit einer Woche habe ich kein Bock mehr! [...] Ich will nach Hause...", gibt Laura zu. Als sie dann die Chance auf ein Date allein mit Dennis bekommt, nimmt sie die Einladung dennoch an. Doch noch vor der Rosenvergabe zieht sie dann doch die Reißleine. "Mir geht es einfach nicht so gut und ich muss auf meine Gesundheit und meine Psyche hören", begründet sie ihren freiwilligen Austritt.

Der Fitnessfan respektiert die Entscheidung der 23-Jährigen selbstverständlich – ist dennoch sichtlich mitgenommen. "Das hat mich schon sehr getroffen, denn ich hätte Laura wirklich unglaublich gern weiterhin kennengelernt", erklärt Dennis. Er findet es unglaublich schade, dass sie ihn nun wirklich verlassen hat.

Laura und Dennis bei "Die Bachelors"

Laura Chiara Bella, "Die Bachelors"-Kandidatin

Der Bachelor Dennis Gries

