Fake? Fans zweifeln an "Die Bachelors"-Lauras Absichten

Ist sie nur für die Show da? Seit zwei Wochen läuft Die Bachelors im TV und Fans der Rosenshow können Sebastian Klaus und Dennis Gries auf ihrer Suche nach der großen Liebe beobachten. Zwischen den Kandidatinnen kommt es auch schon zu Reibereien und übler Nachrede: Vor allem Lisa G. und Laura S. lästern fies hinter Leonies Rücken ab. Aber mit einer anderen Sache kommt Laura bei den Zuschauern gar nicht gut an: Sie wechselt die Teams und findet ihren Bachelor plötzlich gar nicht mehr attraktiv!

In der zweiten Folge der Kuppelshow erklärt die Influencerin, dass sie die Teams wechseln möchte und lieber zu Dennis will. Bei ihm habe sie sofort eine sexuelle Anziehung gespürt. "Tausend Prozent Team Dennis. Ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie toll", erklärt Laura. Dennoch nimmt sie später eine Rose von Sebastian an – obwohl sie ihn gar nicht gut findet. Einige Fans finden das unverständlich: "Lästern, Hetzen und sich lustig machen. [...] Spricht von fake, aber ist selbst fake. Wäre sie ehrlich, würde sie Sebastians Rose nicht annehmen, da anscheinend null Interesse besteht. Aber was man nicht alles tut, um in der Show zu sein", meint eine Zuschauerin auf Instagram. Andere können aber verstehen, dass sie Dennis favorisiert.

Auch dass Laura so fies über Leonie ablästert, feiern einige gar nicht. "Laura ist einfach so unangenehm! So wie sie durchgehend über Leonie herzieht, hat sie einfach ganz großes Problem, dass Leonie bei beiden Männern gut ankommt, Laura ist nur zum Lästern in der Villa", meint eine andere Userin.

Die Bachelors, RTL Der Bachelor Dennis Gries

Instagram / laurachiarabella Laura Chiara Bella, "Die Bachelors"-Kandidatin

Die Bachelors, RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

