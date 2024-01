Konkurrenz! Diese Kandidatin wechselt schon den Bachelor

Eine Kandidatin hat sich bereits in der zweiten Folge umentschieden! Bei Die Bachelors suchen in diesem Jahr erstmals zwei Rosenkavaliere nach der großen Liebe. Zu Beginn trafen sie in jeweils 15 Einzeldates auf die Ladys. Diese Frauen waren dann automatisch im Team ihres Bachelors. Doch was passiert, wenn es mit dem anderen Mann besser harmoniert? Eine Kandidatin wagt den Sprung ins andere Team!

In der Nacht der Rosen geht Dennis Gries auf die Pirsch und lernt einige Frauen seines Konkurrenten Sebastian Klaus kennen – mit Erfolg. Laura Chiara Bella ist so angetan von der Flirtoffensive des Unternehmers, dass sie Sebastian vergisst. "Ich habe das Team gewechselt! Bei Dennis habe ich direkt so eine sexuelle Anziehung gehabt", gibt sie schließlich vor den anderen Mädels zu. Eine Rose bekommt sie trotzdem – und zwar von Sebastian.

An diesem Abend endet die Reise für die 23-jährige Bianca. "Ich glaube, das hat einfach auch alles nicht so gematcht", meinte sie nach der Entscheidung. Und auch für Laura Dall'Osteria ist in Folge zwei bereits Endstation. "Schade, dass es jetzt nicht geklappt hat", hieß es von ihr.

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Laura Chiara Bella, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

Anzeige

RTL Dennis Gries bei "Die Bachelors"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de