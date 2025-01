Wayne Rooney wurde an Silvester als Trainer entlassen

Ex-Fußballstar Wayne Rooney (39) ist nicht mehr Trainer von Plymouth Argyle. An Silvester gab der englische Zweitligist bekannt, sich nach nur sieben Monaten von Wayne zu trennen. Zuvor hatte das Team eine bittere 0:2-Niederlage gegen Oxford United kassiert, woraufhin die Fans ihre Unzufriedenheit mit lautstarken Pfiffen zum Ausdruck brachten, wie ran berichtet. Der Verein erklärte, die Entscheidung sei "in beiderseitigem Einvernehmen" getroffen worden. Wayne bedankte sich in der Mitteilung, die der Klub veröffentlichte, bei Verein, Spielern und Fans und betonte: "Plymouth Argyle wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Die Bilanz des ehemaligen englischen Nationalstürmers als Trainer bei Plymouth war insgesamt keine gute: Das Team konnte in 23 Spielen lediglich vier Siege verbuchen und befindet sich auf einem abstiegsgefährdeten Tabellenplatz. Für Wayne ist es die vierte Station als Trainer, die ohne nachhaltigen Erfolg endet. Zuvor war er bei Derby County, dem US-amerikanischen Klub D.C. United und zuletzt bei Birmingham City beschäftigt gewesen. Auch dort musste er sich nach kurzer Zeit von seinem Posten verabschieden.

Privat hatte Wayne Rooney noch mit einem fröhlichen Weihnachtsfoto von sich und seiner Familie für Aufmerksamkeit gesorgt. Der ehemalige Stürmer ist seit 2008 mit seiner Jugendliebe Coleen Rooney (38) verheiratet, mit der er vier Söhne hat. Auch wenn es in der Ehe Höhen und Tiefen gab, betonte er in Interviews immer wieder die Bedeutung seiner Familie, gerade in schwierigeren beruflichen Phasen. Für ihn könnte die Zeit ohne Trainerjob jetzt vielleicht eine Gelegenheit sein, mehr Zeit mit seinen Lieben zu verbringen und sich neu zu orientieren, bevor er über seine nächste Station im Fußball nachdenkt.

Getty Images Wayne Rooney, Januar 2020

Instagram / waynerooney Wayne Rooney und seine Familie in Weihnachtspyjamas

