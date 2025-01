Wegen Papa Wayne Rooney: Kai wird auf Fußballplatz bepöbelt

Kai Rooney (15), ältester Sohn von Coleen (38) und Wayne Rooney (39), musste auf dem Fußballplatz bereits unschöne Erfahrungen machen. Seine Mutter, die kürzlich im Podcast "Stick to Football" zu Gast war, erzählte von einem Vorfall, der sich bei einem Turnier in St. George’s Park ereignete. Während eines Elfmeterschießens habe ein gegnerischer Torwart lautstark abfällige Bemerkungen über Waynes Leistungen gemacht. "Er hat gesagt 'Dein Vater ist sch**ße', und Kai war so wütend, dass er den Elfmeter versemmelte", berichtete Coleen. Sie betonte, dass ihr Sohn zwar stark im Umgang mit solchen Situationen sei, diese jedoch nicht komplett ausblieben.

Kai, der bei der U16-Akademie von Manchester United spielt, wird in der Fußballwelt bereits als echtes Talent gehandelt. Mit beeindruckenden 56 Toren in seiner ersten vollständigen Saison hat er die Fans in Euphorie versetzt, berichtet die Daily Mail. Auf Social-Media-Plattformen zeigen sich viele begeistert von seinem Potenzial. Clips von seinen Trainingseinheiten lösen Kommentare aus wie "Er ist etwas ganz Besonderes, wir müssen ihn fördern" und "Hoffentlich sehen wir ihn bald im ersten Team."

Neben dem Fußball-Alltag gab die Moderatorin und Kolumnistin Coleen auch Einblicke in andere schwierige Phasen ihres Lebens. Besonders während des berüchtigten "Wagatha Christie"-Prozesses, bei dem Rebekah Vardy (42) sie wegen Verleumdung verklagte, war Ehemann Wayne eine wichtige Stütze. Sie bezeichnete diese Zeit als die schwierigste ihres Lebens. Coleen und Wayne sind bereits seit 2008 verheiratet und Eltern von vier Söhnen. Obwohl die Anspannung ihre Beziehung belastete, schweißten die Herausforderungen das Paar enger zusammen. Wayne verlor zum Ende des Jahres auch noch seinen Job als Trainer beim englischen Zweitligisten Plymouth Argyle.

Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren vier Söhnen im Oktober 2024

Instagram / coleen_rooney Wayne und Coleen Rooney mit ihren vier Söhnen

