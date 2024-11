Coleen Rooney lässt Ehemann Wayne von Freunden beobachten

Coleen Rooney (38) bereitet sich aktuell auf ihren Einzug in die britische Version des Dschungelcamps vor. Bevor sie jedoch für "I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!" nach Australien aufbricht, hat sie für ihren Ehemann Wayne Rooney (39) offenbar eine detaillierte Liste mit Verhaltensregeln aufgestellt, die er während ihrer Abwesenheit befolgen soll. Diese pikanten Informationen teilte jetzt ein Insider mit The Sun und erklärte: "Jeder aus Coleens nahem Umfeld weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, und wird daher ein Auge auf Wayne haben, während sie weg ist." Aufgrund seines vollen Terminkalenders wird der Trainer des britischen Fußballklubs Plymouth Argyle seine Frau nicht nach Australien begleiten können – er plane jedoch, sie vor dem Fernseher anzufeuern und mit den Kindern gemeinsam die Show zu verfolgen.

Medienberichten zufolge scheint Coleens Misstrauen nicht ganz unbegründet: Laut The Standard leistete sich Wayne in den letzten Jahren der Beziehung mehrere gravierende Fehltritte, darunter Untreue, angebliche Treffen mit Prostituierten und Trunkenheit am Steuer. "Die Familie möchte sicherstellen, dass er ihre Erfahrung in der Show nicht beeinträchtigt", erklärte eine Person aus Coleens nahem Umfeld gegenüber The Sun. Was der Fußballtrainer, der seine aktive Spielerkarriere 2021 beendete, selbst von dieser Observation der besonderen Art hält, ist bisher nicht bekannt.

Die Teilnahme der 38-Jährigen am britischen Dschungelcamp markiert ihr Debüt in der Welt des Reality-TVs. Beruflich war Coleen bisher als TV-Moderatorin und Kolumnistin tätig, worüber sie 2007 auch ein Buch veröffentlichte. Dem Paar, das seit 2008 verheiratet ist und vier gemeinsame Söhne hat, gelang der Spagat zwischen Karriere und Familie bisher mit einigen Höhen und Tiefen. Es bleibt abzuwarten, ob sie es schaffen werden, ihre Ehe trotz der schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit über den Dschungel hinwegzuretten, um danach weiter an dem scheinbar noch immer angekratzten Vertrauensverhältnis zu arbeiten.

Getty Images Coleen Rooney im Mai 2022

Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren Kindern

